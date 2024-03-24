名家縱論／媒體分潤擱淺 政府只當吃瓜人

不公平的規則，讓社群媒體吃得腦滿腸肥，而提供內容的台灣媒體卻餓得瘦骨嶙峋，政府則像吃瓜路人，絲毫不以為懶政也是一種腐敗。

曾經想過，能不能有一天起床，所有報紙電視就像加拿大二○二一年二月四日一樣，全部呈現空白和黑屏，讓閱聽人看到、聽到被剝削媒體的無言、無聲的抗議。讓人們知道少了媒體的社會，是什麼樣的社會？知道執政當局的無能和無心，讓民主社會和下一代付出多大的代價？

二○二一年澳洲通過新聞媒體議價法，成為第一個強迫數位平台付費給媒體的國家，最近臉書母公司Ｍｅｔａ決定跟澳洲當局對撞。總理艾班尼斯說，臉書從其他公司的資本、人才和新聞投資獲益，「這不公平」。但Ｍｅｔａ回應，將不為臉書上的新聞付錢給澳洲新聞出版商。

艾班尼斯很快回擊，痛斥Ｍｅｔａ，「免費竊取獲取他人的研究和工作，這種想法簡直令人無法容忍」。

主導創新法案的澳洲競爭與消費者委員會前主席西姆斯回憶，儘管谷歌和臉書屢次威脅要將澳洲新聞下架，但委員會還是發揮創意，成功地建立新聞媒體談判守則，拯救為公共利益服務的新聞業：有政府做後盾，不但修復超大數位平台的「市場失靈」、增加媒體談判力量，也讓媒體每年增加一點四億美元收入。

不只澳洲，國際間很多政府領導人都誓言幫助在地媒體對抗社媒巨獸，但是台灣沒有。

加拿大總理杜魯多批評兩家公司以「訴諸霸凌手段，達到自己的目的，當Ｍｅｔａ每年公布獲利又突破紀錄，拿走八成廣告，獨立新聞媒體卻在苦苦掙扎，政府將持續以行動鞏固對民主有貢獻的媒體」。去年六月不但通過線上新聞法，還加碼通過線上串流媒體法。

上月印尼總統佐科威也宣布批准「支持優質新聞的數位平台義務總統條例」，仿照澳洲新法立法。

紐西蘭、南非和巴西都有類似立法行動。

澳洲政府評估該法已經實現主要目標，谷歌、Ｍｅｔａ和新聞媒體簽了卅多項商業協議，就是靠新法支持雙方認真談判。

台灣學者也於二○二一年倡議新聞協議法，討論三年沒有下文。四立委的《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，看似沒有忽悠，實質已進冷凍庫。怎麼說呢？

公平會去年底公布的「數位經濟競爭政策白皮書」提到，政院已成立「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」進行跨部會合作。但跨部會宏觀架構下，「本會將積極參與該小組運作，提供競爭議題相關意見」；這種結論和國外實在是天壤之別，令人詫異失望。政府對媒體的艱困看起來很關心，其實根本無動於衷。頭在沙裡埋久了，就拔不出來了。

去年三月數位部次長李懷仁表示，政府支持新聞有價，經過與業者第一輪對話後，相當樂見谷歌提出的台灣數位轉型共榮基金。但真的如此嗎？

谷歌去年提出三年投入三億設基金幫台灣媒體轉型。但初估谷歌去年在台拿走逾兩百億廣告費，共榮基金根本不是分潤的概念，澳洲也說這是不可行的小惠。人口和台灣差不多的澳洲，在政府力挺下，媒體每年從社媒巨獸拿回超過四十七億台幣。如沒政府介入，正如修昔底德所說：「實力懸殊時，強者可以為所欲為，弱勢者只能逆來順受」。

英國首相邱吉爾說過：「勇氣是人類第一優先的品德，因為勇氣保障其他所有的品德。」勇氣是做對的事，明辨是非，不鄉愿，為正義挺身而出。面對社群媒體巨獸的侵門踏戶，政府更該拿出不惜對撞的勇氣，不是嗎？（作者為政大傳播學院教授）