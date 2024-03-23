蔡應登太平島展國防自主

蔡英文總統執政以來，努力推動「國機國造、國艦國造」等一系列重大國防自主政策，希望展現自我防衛決心。上述積極措施固然值得國人肯定，然而「國防自主」不能只是囿於武器裝備的硬體設施，有時國家領導人的堅強意志、精神力量與巡視東沙島或太平島的實際行動，更是台灣國防自主的具體展現，且能受到國際社會的重視與尊崇。

日前我國南沙太平島碼頭擴建完工，蔡英文是否應前往太平島主持啟用典禮，近來成為朝野政黨激烈攻防的焦點。

對此，總統府態度模糊，表示總統活動若有排定行程會循例發布新聞，而立法院外交及國防委員會國民黨籍召委公開表示「不管蔡總統去不去，我們自己去」，並規畫五月十六日將赴太平島考察，副院長江啟臣也確定將參加。另民進黨立院黨團幹事長則表達，近來國際局勢升高，國民黨蓄意要蔡英文登島，在局勢尋求太平跟和平的此刻，沒人會要求總統登島，國民黨居心可議，登島時機值得商榷，登島動機也大有問題。

南海連接太平洋、印度洋及大洋洲的國際主要海運航線，是世界第二大海上航道，戰略地位十分重要。全球有一半以上的大型油、貨輪必須經過該海域。由於區域內擁有豐富的天然資源，因此南海便成為世界大國必爭之地。面對近年來中國大陸在南海的軍事擴張，周邊國家如越南、菲律賓亦積極大幅擴充軍備，以及美國多次與亞太盟邦舉行聯合軍演的同時，台灣雖無需與上列強權進行軍備競賽，卻有必要適時向國際展現有固守南疆太平島的堅強決心與實際行動。

蔡總統上任至今，不只大幅增加國防預算的編列，也重視我國南海主權的維護，除持續充實太平島上的武器裝備以增強防衛能力外，並指示國安單位積極推動「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」。如今艱困工程在歷經三年多時間終告完竣，多數國人當然樂見蔡總統能在卸任前，早日前往太平島主持碼頭啟用典禮並慰問官兵及宣示主權。

然而上述極具國際政治意義且兩位前總統陳水扁、馬英九皆曾登島之可循前例，又能展現「台灣國防自主」的高度戰略作為，卻被部分民進黨立委、國安局長與外交部長以「登島是配合中共演出」、「現在登島時機點不對」、「南海地緣政治複雜」、「中菲兩國海上爭議愈來愈兇，台灣不應再製造紛擾」等各種似是而非的理由反對蔡總統登太平島，刻意忽視我國國防應有「自主性」的重要事實。

太平島是我國領土，歷任總統皆有責任與義務守護。尤其在南海風雲密集、各國頻爭話語權的當前，我國安單位更應積極安排蔡總統前往太平島，以宣示台灣重視南海主權，而不是消極、退縮或有所顧忌的不敢任何作為；簡言之，為展現台灣國防自主性，蔡總統應親登太平島，甚至可率朝野立委前往，以彰顯全體國人維護主權的堅強決心；如此相信必能吸引國際媒體的高度關注及重視，同時可達到宣揚我國南海主權的全球戰略效果。