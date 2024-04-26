聯合報黑白集／樂見「寂靜」的漢光

八天七夜的國軍漢光演習電腦兵推，今天結束。往年，總有媒體對演習「戰果」繪聲繪影，今年因政權交接人事新聞占據版面，輿論對漢光的關注大減。從國軍練兵的角度，這倒是好事。

全民國防重要性無庸置疑，國內卻常過猶不及。由於兩岸局勢緊張，任何軍方相關議題，都是媒體流量保證。部隊若有風吹草動，往往第一時間登上即時新聞，導致軍事部署過度「透明」，可能暴露不應外洩的情資。

更糟的是，軍方吃過「輿論土石流」苦頭，學會報喜不報憂，演習便配合套招，導引出我方必勝的結果。前幾年有次漢光兵推，國軍主力戰艦遭擊沉，國防部長立刻下令修改裁決，讓船浮上來繼續作戰，以免消息外傳，影響民心士氣。

演習理應從嚴從難，盡量暴露潛在問題，才能爭取更多資源補強弱項，提高實際面對戰爭的勝率。例如，中共解放軍宣揚假想敵「藍軍旅」操演戰無不勝，五角大廈頻放風聲強調中共軍力將追上美國，都是基於同樣道理。反倒在台灣，社會習慣浸泡在安樂鄉，一切只能往好處編排，任何刺耳聲音都可能被質疑呼應敵人認知戰。

軍方的公信力常遭外界質疑，弔詭的是，走岔的「全民國防」讓他們更缺乏誠信。放眼全台，需要面對現實，尊重專業，戒絕粉飾太平的，又豈止是國防部而已。