經濟日報社論／聯準會不降息 美元走強恐成定局

疫情過後，全球經濟開始復甦，大家也期待美國聯準會將從6月開始，結束暴力升息，開始下調基準利率，而且年底前會降息三次，進一步促進全球經濟成長；可是想不到，4月中旬以來，美元指數狂飆，一度漲至106，連續創五個月來新高；新台幣對美元更貶破32.5元大關，創近八年新低，下一步測向32.8元，而且主要亞幣全都走跌。

美元獨強，其實有非經濟因素與經濟因素，其一是，目前有兩場戰爭正在進行，俄烏與中東地區的地緣政治衝突疊加上去，尤其是中東衝突有擴大的跡象，以色列要報復伊朗的無人機與飛彈的襲擊，地緣風險持續升溫，市場擔心國際油價將驟然上漲，使全球通膨噩夢重演，美元走強，反映避險情緒再次上升。

其二是，市場本以為美國通膨漸降，聯準會可以調降利息，但是通膨數字仍高，而經濟指標強勁，也大大超過預期，美國經濟不只不會硬著陸，也不會軟著陸，甚至可能會「不著陸」，聯準會因此不敢降利率，怕通膨控制不住；尤其今年是大選年，如果6月沒有機會調降，考慮到政治因素，怕被指責偏向特定候選人，在11月大選前利率都不可能變動，這使得美元再度走強。

之所以通膨數字居高不下，與川普、拜登政府連續幾年在疫情前後的大撒幣有關，先是川普任內有巨額的疫情紓困支出，加上拜登任內的《通膨減少法案》和《晶片與科學法案》，這些財政支出規模太大，美國的印鈔速度接近於中國2009年「4兆人民幣」。過於寬鬆財政政策，除了增加原已沉重的債務負擔外，也造成通膨難以治理。

美元走強對於各國不是好消息，尤其像台灣這樣的資源進口國來說，美元走強將造成進口能源與原材料的價格上漲，將引發通貨膨脹疑懼，同時也會造成經濟成長率下降，國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，如果美元匯率升值10%，一年後新興市場國家的實際國內生產總值（GDP）將被拉低1.9%，對經濟的負面影響將持續兩年以上。

但是美元走強造成全世界的問題，這不是聯準會在意的事，聯準會只在意美國的通膨與經濟成長，國境外的事，各國財政部與中央銀行自行負責，這就是國際金融圈常說的：「美元是我的貨幣，但卻是你們的問題。」

面對超強美元，有些國家為了出口，不惜讓本國貨幣持續貶值，像是人民幣，人民銀行遲不出手干預，主要是大陸經濟現在消費與投資都低迷，只有靠出口才能翻身，但是有些國家則擔心貶過頭了，尤其上周韓元和日圓對美元匯率分別破了1,400和154，韓國副總理兼企劃財政部長官崔相穆，以及日本財務大臣鈴木俊一紛紛表示，威脅要干預採取穩定措施。

另一個方式是協調，日本與韓國是美國的盟國，在4月18日開幕的G20財長和央行行長會議上，已經與美國展開協調，希望能減少衝擊，美國財長葉倫、鈴木俊一與崔相穆在19日三邊會議後發表的聯合聲明顯示，三方將「繼續根據我們現有的G20承諾，就外匯市場發展進行密切磋商，同時承認日本和南韓對日圓和韓元近期大幅貶值的嚴重關切」。

但老實說，這些「口頭干預」並沒有辦法嚇走匯率投機客，真正要下重手，還是需要央行進場，由於美國過去曾再三警告日韓不得「操縱匯率」，外界解讀表示，史無前例的三邊會議可能代表美國已默許日本與韓國得以干預匯市，甚至不排除共同干預的可能。

對於台灣央行，未來半年正值賴清德政府初上台，維持物價、匯率穩定，是當務之急，除了央行「喝咖啡」的道德勸說，仿效日本與韓國的辦法，與美國協調，也許不失是一個方法，畢竟台灣是美國堅強的盟友，華府這個時候不支持，甚麼時候支持？