聯合報社論／可悲請辭秀，王耀庭自證只是廉價墊背

因備轉容量率連亮紅燈，各地又屢發生停電事件，台電總經理王耀庭表態請辭，但旋即接受慰留。他隨後發表長篇大論，稱厭惡台電被當成政治工具，嗆「酸民」不知感恩台電人員辛勞，更自稱「換一千個我也沒辦法解決問題」，「全世界坐到這位子沒有人可以解決問題」。王耀庭的牢騷和狂言，除暴露台電經營階層的不健康心態，也說明其格局根本無法認知或解決險峻的缺電斷電問題。

在那場慰留記者會上，只見王耀庭恭敬地彎腰，握著經濟部次長兼台電董事長曾文生的手，堆滿笑容感謝他的慰留。但曾文生的臉，卻別開九十度，看著其他地方。這可悲的一幕，說明了一切：這名卑躬屈膝的總經理，在董事長面前，其實沒有任何專業或尊嚴可言。他之所以受到慰留，是因為董事長目前還需要一名墊背者，而所謂「基層出身」的王耀庭正好適合扮演這角色。

幾天前，王耀庭才大義凜然地請辭，宣稱要承擔起一切責任。幾天後，他卑微地感謝上級慰留，並迅即轉身訓斥外界的「逼迫」，更自稱是為了負起責任而留下。這場辭職秀，荒腔走板至極！其中，除暴露王耀庭「破涕為笑」的突梯滑稽，更充斥他前言不對後語的的矛盾說詞，也洩漏台灣發電政策與供電執行支離破碎的事實。

曾文生眼前還需要王耀庭幫他擋著，因為王耀庭一走，立刻揭穿了台電供電不足的病灶。如此一來，火勢必然向上延燒，董事長曾文生、乃至經濟部長王美花都將直接受到波及。那個景象，是蔡政府不想在五二○之前看到的場面，因此無論如何須暫時把王耀庭留下。這並不表示王耀庭不可或缺，只是目前這缸渾水，還需要他這個塞子。

王耀庭大發狂語說，「換一千個我也不能解決問題」，此話倒是所言不虛。台灣能源政策被扭曲了八年，電力結構一天比一天脆弱，光換一個總經理，當然不能解決問題。所謂「七年之病，求三年之艾」，本來就不是一蹴可幾。能源問題更是如此，蔡政府迄今還不承認政策錯誤，即將接任的賴政府也看不出有任何正視問題的宏圖；此時撤換王耀庭，頂多只是讓民眾消悶解氣一下，供電不繼的痼疾依然未解。

王耀庭的另一句狂語，「全世界坐到這位子沒有人可以解決問題」，則更真實到令人毛骨悚然。王耀庭對自己的處境充滿悲情，承認無法解決問題；但他又相當戀棧，為政策辯護不遺餘力。如此矛盾的心理，他究竟想把台電帶向何方？人們不難發現，王耀庭雖身為總經理，但其胸壑之中並沒有多少統籌電力供需的瞻矚與志業，而更像是埋首於供電和建設執行的技術人員。原因無他，能源政策既是蔡英文總統的指令，台電只能把自己矮化為遵命執行者，不論上級的指令有多麼不符合台電的經營目的。把台電當成政治工具的，不就是主政者？

對王耀庭而言，這場悲喜交集的辭職秀，能以慰留收場，同時幫經濟部化解一波指責，他自己應該是滿意的。對更該負責的曾文生而言，王耀庭幫他擋下一局，至少是個廉價好用的墊背。但對於廣大的用電民眾而言，大家剛剛支付了更高的電價，卻面臨更深不可測的缺電危機，商家店鋪和住戶在夜間面對停電無法正常工作及生活，卻還被台電指為「酸民」，這些憤怒要向誰訴說？

曾文生在慰留記者會上說，台電一點都不想要「聲量」，只希望社會「歲月靜好」。是啊！誰不想要歲月靜好。但連穩定供電都不可得的日子，要如何靜好？