聯合報社論／賴清德「急診室內閣」真有改革決心？

賴清德的新政府宣布了幾波人事，仍留下「用人唯親」的印象。除財經閣員人事較能突破格局，引進實務界人才，其餘閣員多為政治任命。這些首長都由賴清德親自面試，據稱他直言，儘管學者的論述能力較強，但他是學醫出身，深知有病要找「臨床醫師」，而非基礎醫學教授。亦即，他要找「臨床醫師」來解決實際問題。

「臨床醫師」的形容，很符合「賴醫師」風格。賴清德「醫病醫國」的哲學，最高口號就是「國家希望工程」。他選舉時承諾，要打造「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」，從這三大面向建構國家希望。

擔任國家政策藍圖召集人的，就是準行政院副院長鄭麗君。鄭麗君說，卓榮泰就是以落實國家希望工程的規畫打動她，讓她擔任副手。事實上，卓榮泰是賴清德競選團隊「總督導」，內定總統府秘書長潘孟安則是賴「競選總幹事」，工程會主委陳金德則是「信賴台灣之友會秘書長」，這不折不扣是個論功行賞的「報恩團隊」。無論外界如何批評陳金德有多不適任，賴清德對「賴友友」堅持力挺到底，這也可見他性格偏執的一面。

在這幾年副總統的沉潛歲月中，賴清德在官邸以「讀書會」形式接觸各方人馬。由卓榮泰召集，納入鄭麗君的「青平台基金會」，成為他今天內閣團隊的基本雛形。準教育部長鄭英耀、準經長郭智輝、準國發會主委劉鏡清，都是讀書會成員，也因此進入「賴友友」的人才庫。這也說明，賴清德最初一度想童子賢組閣，因為他們都是賴清德沉潛時的密友。就算郭智輝曾遭判刑，也因護短被淡化成「商業糾紛」，不在乎物議。

至於國家希望工程的首要任務——「民主和平的台灣」，賴清德就交給原蔡政府國安團隊，只把幾人職位移動一下，基本上結構不變。短時間內，賴清德基於「尊蔡」和「親美」，不會更動這團隊。

賴清德更在乎的，是打造「創新繁榮的台灣」，要藉由「行動創新AI內閣」來推動；因此，包括郭智輝、劉鏡清、準國科會主委吳誠文、準數位部長黃彥男，都是半導體、資安、資訊、投資、會計各方面的實務人才。但這些業界人才會是「誤闖政治叢林的小白兔」，還是經濟再造的推手，仍有待觀察。

然而，在幾波人事中，看不到「公義永續台灣」的希望。新任環境部長彭啟明當然是關心氣候變遷政策的專家，但對於目前扭曲、增碳的能源政策，他能否和那些追求「創新繁榮」的經建平起平坐辯論，守住如淨零減碳和環境保護的立場，外界還在觀察。至於迫在眉睫的勞保問題，準勞動部長何佩珊擅長的是政治性的救急和滅火，能否推動勞保的改革，也還是問號。

豈止何佩珊，舉凡和內政、社福分配有關的人事，都看得到以政治人才為先，溝通解紛能力重於一切。這種布局，絕非企圖大變革的安排，而是追求「穩固守成」，以備四年後繼續連任的考量。也正因為這樣的考量，把可能危及賴清德連任的黨內對手林佳龍及鄭文燦留在團隊、卻擠到邊緣，一主外交，一掌海基會。如此，一方面平息派系紛爭，又不致讓他們握有真正的實權實績打造政治聲望，成為既能「安內」、又不威脅自己地位的安排。

換言之，無論輿論強調有多少發展難題（如能源政策改革）不能等，但凡是會傷及賴清德連任的變革，現在都不容易看見。在急診室，臨床醫師以救急、救命為要務，至於真正的病根，不是他們關心的事。