聯合報社論／呷太狠、殺無赦，正國會洩漏賴清德的作風

準總統賴清德五二○上任，民進黨地方黨部主委隨即將在五月廿六日改選。目前的情勢，賴系、新系攻城掠地，各陣營磨刀霍霍，民進黨一場大規模內戰一觸即發。表面上，這是賴清德宣布不會沒收初選後，百家爭鳴的民主競技；骨子裡，卻是賴系獨攬黨政大權後，各派系爭搶地盤的生存遊戲。

民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片 賴清德宣布卓榮泰出任行政院長，意味「嫡系部隊」進駐權力中樞。蔡總統五二○下台後，賴清德時代堂堂開啟，英系恐名存實亡。賴清德的「台南幫」，加上監察院長陳菊的「高雄幫」等南部新潮流系人馬加官晉爵，光暈罩頂；卻看得其他派系分外眼紅。正國會中常委陳茂松開出第一槍，直言賴清德雖退出新潮流，但「新潮流都上來了」，並喊話卓榮泰「不要呷太狠」。他點名對象雖是卓榮泰，但明眼人都知道，其實是劍指賴清德，直白喊話資源分配要雨露均霑。

蔡英文總統二○二○年大選連任狂勝，有足夠的底氣壓住黨內其他派系。賴清德雖贏得二○二四年總統大選，但總統、立委都是僅四成得票率的「雙少數」執政，內外都有潛在威脅者。清朝康熙末年曾爆發「九龍奪嫡」，雍正上位後，立即集中皇權，肅清異己。歷史為鏡，為了鞏固領導中心，以賴清德馬首是瞻的「賴系」將加速成形。過去陳水扁總統主政時，曾出現「扁系」；蔡英文總統任內八年，則有「英系」。新潮流向來被黨內其他派系視為頭號敵人，賴清德雖聲明退出新系，他仍是實質領袖，是非賴系的「綠色憂鬱」。其他派系若不想俯首稱臣，就要另尋出路。

五二六的地方黨部選舉，牽動民進黨二○二六派系板塊。由於中央資源全部掌握在賴清德手中，其他派系只能力拚縣市長、議員席次。地方黨部主委雖只是一個基層黨職，本屆主委卻可影響二○二六縣市長及地方議員的提名權，還有機會進入黨中央接近執政層峰，各派系因此大打出手。其中，以台南、新北的戰火最激烈，正國會和新潮流殺得刀刀見骨。但「黨內互打」若打過頭，某種程度也將挑戰賴清德的領導權威。

民進黨正國會立委陳亭妃先宣布不推「代理人」參選台南市黨部主委，還嗆聲「地方主委跟黨主席一樣是公共財，不可以拿著黨的資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」；賴清德都已超越派系，怎麼還會有人一直「假傳聖旨」？陳亭妃句句嗆辣，逼得參選主委的新系立委郭國文回嗆，派系若良性競爭，民進黨就可以成長壯大；如果派系惡鬥，且不斷指桑罵槐貼黨內同仁標籤，只會造成黨內傷害。台南是「天子本命區」，也是深綠大票倉，陳亭妃和郭國文勢如水火，目標當然是二○二六台南市長大位。

前閣揆蘇貞昌之女蘇巧慧，正布局二○二六年新北市長；蘇系與賴清德向來交好，都是嫡系部隊。未料路上殺出程咬金，正國會前立委余天搶先宣布要參選新北主委。政壇解讀，余天是為被拔除內政部長職、改派黨秘書長的正國會林右昌卡位，選新北市長。蘇巧慧不甘示弱，登記參選當天大陣仗邀請卅多位跨黨派地方民代相挺。形勢比人強，余天不到三天就宣布退選，正國會氣勢重挫。賴系和新系大軍壓境，其他派系若不戰而降，從中央到地方最後恐怕都被國王人馬「整碗捧去」。

民進黨內良性競爭過去是「看破不說破」，但賴系已展露狼性，搶權、搶錢、搶地盤。為了避免被團滅，其他派系也是狠話放盡。已可預見，賴政府未來四年將是暗潮洶湧。