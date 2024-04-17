經濟日報社論／網紅宣傳金融商品應納規範

網紅是網路經濟崛起後，在平台上積極活動的新型態工作者。他們在社群媒體的各領域發光發熱，動輒吸引數十萬，甚至百萬的追隨粉絲。他們的影響力無遠弗屆，平時一舉一動連傳統媒體都會加以報導。網紅愈顯重要的經濟與政治價值更是現代社會生活不可或缺的部分；平時忙著「帶貨」買賣賺取佣金，或是「帶風向」引導輿論方向，選舉期間更成為政治人物爭相附和的對象。

最近網紅擴大涉足金融領域特別引發社會關注。在4月1日愚人節，某網紅在臉書上傳「自製假新聞」，聲稱華倫巴菲特買回台積電股票，結果被部分媒體引用，而造成投資人誤會。網紅這回玩笑開大了，導致金管會要求證交所查核，並警告任何人在市場散布流言或不實資料，將依證交法規定送檢調查辦。金管會的警示嚇得網紅立即發文表達誠摯歉意。

除了愚人節戲謔外，ETF「00940」發行也曾引發網紅參與不當促銷爭議。據報導，網紅配合投信公司提供資料，端出「與股神同行」、月配高股息等誘人宣傳，造成市場搶購，竟創下史上最高募資紀錄。對於網紅擅自鼓吹投資標的，破壞「個人理財從來就應該慎重行事」的鐵律，金管會表示要強化投信與網紅廣告的自律規範，並要關注國際證監會組織（IOSCO）相關報告，繼續精進監理作為。

其實，網紅涉足股市並非新近現象。早在前年就曾發生無證照網紅教人買股票，後來更傳出集團疑似掌握「高富帥」網紅代操投資，遭金管會移送檢調。不過，網紅、名人也可能被冒用身分詐欺「投資小白」而成為受害者。去年金管會接獲民眾陳情投資詐騙案高達780件，其中包括利用網紅名義誘導投資。

面對網路投資詐欺手段推陳出新，政府去年通過「投信投顧法」修正案；禁止未經特許投信投顧業者在網路平台的不法行為。至於杜絕不當投資廣告，遏阻網路詐欺於源頭的成效如何，則仍有待評估。據統計，去年4月至年底，網路平台的不法投資廣告近2萬件。顯然，網紅若誤導投資，加上詐欺廣告下架之前的「空窗期」，投資人仍面臨危機潛伏的投資環境。

網紅動見觀瞻的言論雖需被正視，但其受「言論自由」保護的底線則與大眾無異。試想網紅投資觀點若引發特定群體「共鳴」，產生自發性投資造成股價波動，金管會雖無法可管，卻可能震撼社會。三年前網紅參與「遊戲驛站軋空」及「迷因股」泡沫化事件就是例子；美國證管會最後也僅能以市場機制的合理性帶過。為避免類似情事造成社會誤解，金管會有必要宣導網紅在金融領域的行為準則。

網紅若將網路世界「語不驚人死不休」的自我標榜帶入金融領域，稍有不慎便可能觸法。金管會應積極輔導網紅的金融法規常識；至少要讓他們瞭解，接受任何形式代價促銷金融商品，都應守法並避免誤導他人。金管會也應協助網紅，劃定金融領域的「言論自由」尺度，以釐清扭曲與公允訊息表達的差別。

至於教育社會大眾正確的投資理財觀念，是避免受到網紅可能偏頗言論影響的釜底抽薪之計。一年半前金融研訓院公布「台灣金融生活調查」顯示，台灣竟有近四成年輕人是「接近金融文盲」程度；在網路世界成長的年輕人，若無正確的金融知識，自然易受扭曲投資訊息影響。金管會推動全民金融教育顯然還有改進之處，充實年輕人理財知識應是當務之急。

網紅涉足金融領域已不可避免，金管會僅對違規者口頭嚇阻或是宣導，恐無法匡正市場亂象。網紅言論影響他人財產權益，若是讓自己獲得「流量」或財物利益，不僅不道德更可能違法。建議金管會與各同業公會應重視網紅的影響力，積極與網紅社群良性互動，設法讓網紅成為金融市場發展的推手而非破壞者。