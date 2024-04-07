聯合報社論／震鎖花蓮：解決花東交通困境別再拖了

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花蓮遭強震重創，蘇花、中橫公路和北迴鐵路全部中斷，花蓮幾成「孤島」，只靠南迴鐵公路和空運維持交通往來。雖然北迴鐵路已搶通，公路完全修復卻遙遙無期。就在大震前不久，針對蘇花公路改善的「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）才剛卡關；攸關花東運輸的「花東快速公路」（花東快）興建與否，則演變成藍綠口水戰。解決東部交通問題，雖已刻不容緩，卻仍看不到曙光。

花東地區屢因天災導致交通中斷，甚至釀成死傷事故。二○一○年十月，蘇花公路因颱風落石，一輛搭載陸客的遊覽車墜海，二十多人罹難。二○二二年九月池上—玉里強震，鐵公路受損，花東交通中斷，三個月後才全部修復；去年一月花蓮豪雨，又造成蘇花公路大清水隧道附近坍方，花蓮、宜蘭間交通中斷。蘇花改工程處今年就曾提出報告，指出二○一八到二○二二年短短五年間，蘇花公路因各種因素阻斷、封路達十七次，平均一年超過三次，可說慘不忍睹。

其實東部地區交通改善計畫不少，落實的卻寥寥可數。此次震災，陸上運輸中斷，交通部宣布啟動「藍色公路」，安排「台北快輪」投入疏運。然花蓮「藍色公路」倡議已久，準副總統的蕭美琴甚至早在二○一二年仍是立委時，就說要推動「花蓮藍色公路常態化」，何以十多年過去，關鍵時刻還需要「臨時調用」船隻，才能投入疏運？

答案是花蓮「藍色公路」雖曾開航，但在兩岸關係急凍和疫情衝擊，以及政府未能給予足夠支持下，客船先是於疫情期間宣布暫時停駛，疫後雖一度復駛，今年就傳出因不堪虧損而停航，船隻也賣給國外船東。蕭美琴的「藍色公路」，成了不折不扣的芭樂票。

改善東部交通，重中之重還是陸運，然各種方案卻是牛步進行。其中「蘇花改」在民進黨和環保團體杯葛下，直至馬政府時才動工興建，二○二○年方始通車。「蘇花改」無法克盡全功，銜接相關路段的「蘇花安」，蔡政府去年十月說今年二月可完成可行性評估最終報告，二○二五年動工、二○三二年通車。但選後卻換了嘴臉，今年二月環評初審未過，動工、完工期程勢將嚴重延宕。蘇花安卡關，注定至少未來八年東部的交通地獄仍將延續。

至於國民黨提出的「花東快速公路建設特別條例草案」，民進黨官員與立委異口同聲指違法又違憲；交通部更表示，此計畫相關環評作業程序敏感複雜，容易造成與環保團體對立，且經費龐大，故「窒礙難行、無法推動」。「花東快」還沒影子，已遭政治口水淹沒。雖然此案尚須釐清「立法增加預算」、「地方建設以立法方式強迫中央埋單」等疑慮，但疫情期間民進黨立院黨團也曾臨時提案增加防疫預算，更曾提「花東地區發展條例」，編列五百億元發展基金，都與如今的指控一致，難道又是「綠能，你不能」？可見不是能不能，而是民進黨政府願不願意做罷了。

民進黨對花東交通的長期消極態度，不禁令人質疑，綠營是否因東部選票不多，而且是藍營票倉，所以選擇討好親綠環保團體，而不願「做球」給國民黨？甚至寧可把資源放在其他更有「選票價值」的地方，不願放在東部地區？

花蓮強震凸顯東部交通問題已到「不能不救」的地步，花東地區不能只被看作台灣的「後山」，花東民眾更不是次等公民。民進黨政府是否差別施政，是否把非綠執政縣市的人命和迫切需求當一回事，如何處理東部交通問題將是重要指標。