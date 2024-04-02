聯合報黑白集／陳建仁的風涼話

軍公教年金改革邁入第七年，立委質詢行政院長陳建仁，指年金打折讓公務人員不願退休。不料，陳建仁竟回答，「這樣好的公務員，應讓他們繼續努力」。這種答案，和當年賴清德說「照服員薪水太低，當做功德」，皆屬「何不食肉糜」等級。

陳建仁今年七十二歲，依一般公教標準，七年前就該退休。但他副總統卸任放棄禮遇，改領中研院特聘研究員的更高待遇；去年他接任行政院長，最近又說卸任後要回中研院。看來，這還真的符合他說「不退休、繼續努力」的標準。

事實是，年改後公教退休年金連年調降，公務員不是「不想退」，而是「不敢退」，擔心退休後入不敷出。反觀陳建仁，副總統月薪近四十萬元，回任特聘研究員月薪四十九萬元。當行政院長，月薪超過三十萬元，卸任再回中研院領五十萬月薪，且不受年齡限制。這是一般公教能奢想的待遇嗎？

年改的影響深遠。公務員的高普考及升等考，二○一二年有廿三萬多人報名，十年後僅剩不到十萬人，更發生「報名費入不敷出」怪事。年改前五年，公務員退休比率近三％，年改後僅剩不到二％，降幅超過三成。年改對公務體系已產生「夾殺」效果。

身為當年年改召集人，陳建仁「繼續努力說」，看似不食人間煙火，實是卸責，更是事不關己的風涼話。