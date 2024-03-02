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聯合報黑白集／一場鬧劇，一次反思

聯合報／ 黑白集
台北市政府文化局下午舉辦的「二二八事件77周年紀念追思會」，去年的陳抗團體「無力者」到場抗議，ㄧ度衝追思會現場和警方推擠。記者曾吉松／攝影
台北市政府文化局下午舉辦的「二二八事件77周年紀念追思會」，去年的陳抗團體「無力者」到場抗議，ㄧ度衝追思會現場和警方推擠。記者曾吉松／攝影

二二八追思紀念會，在台北發生一場鬧劇，在台中則有一次深刻反思。台北的鬧劇，是一群取名「無力者」的年輕人大鬧現場，對蔣萬安高喊「殺人凶手」。台中場的反思，則來自一名受難者家屬：七十七年過去，掌權者「骨子裡仍是一樣的東西」。

「無力者」之名，抄自一九二四年林獻堂率台灣文協在各地發起的「全台無力者大會」。但當年的大會，抗議的是日本政權和當道朝貴；一百年後，卻被一群年輕人用來簇擁當權者。一名「無力者」成員被起底是綠黨縣黨部主委，另一人則因「外婆的哥哥」受難領取了一二○萬元補償金，卻選擇用鬧場的方式來干擾其他人的追思。

歷經多年的檔案解密、補償金發放、追思紀念等洗禮，二二八早已不再是「不可說」的白色恐怖。遺憾的是，它仍未擺脫綠營政治資產的色彩，轉型正義似乎只為少數人服務，無意謀求社會集體和解。

在這種情況下，台中受難者家屬陳恆裕的一番話，便饒富深意。他說，里長到大陸和平交流就被約談，食安人員查出瘦肉精卻被指責不該公布；身為「匪諜之子」，他也想問他們：「你害怕嗎？」他直言，不是我們錯了，是壓迫我們的國家機器錯了，是配合國家壓迫我們的人錯了，權勢壓迫的本質沒變！

鬧場的年輕人，該聽的是這種聲音。

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