聯合報黑白集／海鯤與C919

國造潛艦ＩＤＳ「海鯤」號近日入水，大陸製客機C919則參加新加坡航展。兩個「首度」，都是雙方官方宣傳話題，都有人叫好，也都有人唱衰。

台灣買不到潛艦，因而推動ＩＤＳ；中國大陸面對波音與空巴把持市場，故自行開發民航客機。兩項任務都深具難度。如今潛艦從無到有，C919開始投入營運，均見初步成就。

若說兩者已經成功，恐言之過早。海鯤艦雖進度延宕，未來完工服役，下潛上浮與航行不致有問題。但ＩＤＳ並非只為潛浮，而是要建置嚇阻能量。噪音、水下續航力等性能指標是否足以對敵人構成威脅，仍是有待克服的挑戰。

C919訂單破千，但多數來自貸款銀行，「愛國採購」色彩明顯。若干宣稱下訂的外商，背景清一色陸資，甚至是紙面公司。歐美憂心中共崛起，最關鍵的適航許可，不會輕易放行。C919的海外市場，可能僅限少數親北京國家。航空產業特性是購置與操作成本高昂，若產量太低，又缺乏二手市場殘值，競爭力必然不足，必須靠價廉來彌補。

國內有人為海鯤辯護，卻譏諷C919是吹牛膨風。褒貶完全相反者，同樣大有人在。如此論調，說穿了，是把政治好惡當成唯一尺度。若是大陸造海鯤，台灣造C919，他們也可以立刻一百八十度轉彎。

理性看世界，不被牽著鼻子走，避免雙重標準，是現代社會公民的基本素養。