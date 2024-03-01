快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／海鯤與C919

聯合報／ 聯合報黑白集

國造潛艦ＩＤＳ「海鯤」號近日入水，大陸製客機C919則參加新加坡航展。兩個「首度」，都是雙方官方宣傳話題，都有人叫好，也都有人唱衰。

台灣買不到潛艦，因而推動ＩＤＳ；中國大陸面對波音空巴把持市場，故自行開發民航客機。兩項任務都深具難度。如今潛艦從無到有，C919開始投入營運，均見初步成就。

若說兩者已經成功，恐言之過早。海鯤艦雖進度延宕，未來完工服役，下潛上浮與航行不致有問題。但ＩＤＳ並非只為潛浮，而是要建置嚇阻能量。噪音、水下續航力等性能指標是否足以對敵人構成威脅，仍是有待克服的挑戰。

C919訂單破千，但多數來自貸款銀行，「愛國採購」色彩明顯。若干宣稱下訂的外商，背景清一色陸資，甚至是紙面公司。歐美憂心中共崛起，最關鍵的適航許可，不會輕易放行。C919的海外市場，可能僅限少數親北京國家。航空產業特性是購置與操作成本高昂，若產量太低，又缺乏二手市場殘值，競爭力必然不足，必須靠價廉來彌補。

國內有人為海鯤辯護，卻譏諷C919是吹牛膨風。褒貶完全相反者，同樣大有人在。如此論調，說穿了，是把政治好惡當成唯一尺度。若是大陸造海鯤，台灣造C919，他們也可以立刻一百八十度轉彎。

理性看世界，不被牽著鼻子走，避免雙重標準，是現代社會公民的基本素養。

波音 海鯤 潛艦 社論 空巴

延伸閱讀

澳洲情報組織：政治人物遭間諜組織吸收

海鯤艦浮水吸睛 王志鵬：没有實質測試意義

影／海鯤號潛艦浮起來了！拖船移泊台船小塢中

日本防衛省新設研究所 研發偵測潛艦新技術

相關新聞

聯合報黑白集／海鯤與C919

國造潛艦ＩＤＳ「海鯤」號近日入水，大陸製客機C919則參加新加坡航展。兩個「首度」，都是雙方官方宣傳話題，都有人叫好，也...

經濟日報社論／冷靜看待台積熊本廠開幕

台積電熊本廠JASM在2月24日盛大開幕，除了日本經濟產業大臣齋藤健、防衛大臣木原稔等重量級閣員到場祝賀外，首相岸田文雄...

聯合報黑白集／陳內閣的「蘇貞昌化」

陳建仁領軍的內閣，原應扮演看守角色，最近卻不斷有「蘇貞昌化」的傾向。陳建仁面對質詢不僅言不及義，甚至反嗆立委，態度粗魯，...

聯合報社論／大法官釋憲廢死，是小英送賴清德的大禮

幾乎在同一時間，美國聯邦最高法院拒絕受理暫停阿拉巴馬州死刑犯的處決，日本京都地院判決造成卅六死的縱火案凶手死刑，我國最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。