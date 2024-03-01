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聯合報社論／蘇丹紅之亂：蔡政府才是食安系統性風險

聯合報／ 聯合報社論
國內食品捲入「蘇丹紅」辣椒粉風暴，各縣市衛生局近日追查違規產品流向。 圖／南市衛生局提供
國內食品捲入「蘇丹紅」辣椒粉風暴，各縣市衛生局近日追查違規產品流向。 圖／南市衛生局提供

台糖肉品驗出瘦肉精西布特羅」，但閣揆陳建仁的專案報告說不出真相，還誣指台中市政府實驗室汙染。在此之際，年前即已爆發的辣椒粉含致癌物質「蘇丹紅」風暴不斷擴大，不僅波及下游十三家食品業者，相關製品更流向全台。從西布特羅到蘇丹紅之亂，不僅印證蔡政府的食安五環只剩口號，更暴露蔡政府以政治手段處理食安的遮瞞心態，才讓危機一再爆發。

這次「蘇丹紅之亂」的源頭，是雲林縣府一月初接獲民眾舉報，指專售調味粉的濟生公司斗六廠在製程中疑摻入工業用染料「蘇丹色素三號」，縣府立即追查，並同步採檢化驗，確定檢出業者使用違法添加物，隨即對外發布訊息。

蔡政府宣稱的「食安五環」，第一環就是源頭控管。然而，這些大陸進口的違規辣椒粉何以能不斷地進入台灣市場，並被用於各種食品當添加物？關鍵在於，大陸進口辣椒粉先前多次在邊境被查出問題，食藥署卻直到去年五月才將抽驗比率從一般抽批的二％至十％，提高為加強抽批的廿％至五十％；但違規情況仍未見改善。食藥署到去年十二月才改為全面逐批查驗，該廠商還被查出變造ＳＧＳ檢驗報告，以求上架連鎖超市，可謂惡行重大。正因食藥署行動慢半拍，導致至少四批漏網之魚流入市面，釀成食安風暴，負責邊境查驗的食藥署當然難辭其咎。

外界質疑中央把關失靈，行政院長陳建仁卻辯稱，是因政府積極查緝，方能揪出。但從先前美豬「雙重偽冒」混充高價羊肉，到台糖肉品驗出瘦肉精，以及這次蘇丹紅之亂，都是民眾檢舉及地方政府從後市場稽查才爆出，中央並無作為。尤其，衛福部耗費巨資介接各部會資料的食品追蹤系統「食品雲」，形同虛設，完全未發揮大數據的預警功能。

更可議的是，面對幾近失控的蘇丹紅之亂，食藥署竟只能提出軟弱無力的道德訴求，呼籲業者「自主負責」，不能靠政府抽驗。試問，若食安只能指望業者的「人品」，那要政府何用？

《食安法》明定，「有危害食安之虞應主動查驗，並發布預警」。蘇丹紅事件後，食藥署才急忙修改食品輸入查驗辦法，未來遇有違規添加物情事，可立即停止國外製造廠輸入查驗申請，禁止進口，不受目前逐步提高抽批比率的冗長程序之限。此舉，不僅再次凸顯食藥署的後知後覺，更是又一次雙標演出。

對比台中市府在多次驗出台糖肉品含西布特羅後，即對外公布示警；陳建仁卻責難中市府未給台糖十五天申請複驗即逕行公布，更推稱可能是「實驗室汙染」的單一事件，還反嗆藍委「食安是科學，你講的是政治」。若依其標準，雲林縣府也要等到廠商十五天申請複驗並確認違規才能公布，那麼至今民眾可能都還被蒙在鼓裡，繼續把蘇丹紅吃下肚。

面對雲林縣府查出蘇丹紅，陳揆卻換了一張面孔，稱該查就查、該罰就罰。然而，若雲林縣府一驗出蘇丹紅異常便可即時公布，為何中市府卻得等廠商複驗才能公布？說穿了，只因台中市長盧秀燕是民進黨二○二八的假想敵，中央才有雙標。把食安當政治操作的人，其實是陳建仁自己。

諷刺的是，就在陳建仁夸言蔡政府的食安成就，已從馬政府時代的「系統性」風險變成「個案事件」時，蘇丹紅之亂卻正在全台四竄。食安五環不僅淪為笑話，從層出不窮的美豬改標、進口蛋混充本土，哪樁是單一事件？足見，我國食安最大的系統性風險，正是怠惰失職又政治操作的蔡政府。

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