聯合報黑白集／大逆轉還是詐騙？

話說幾年前有個笑話，是這麼說的：從前有個爸爸，在外面受了氣就回家打老婆小孩出氣。老婆說家裡窮，想去外面工作，也被打一頓，罵她不守婦道。民進黨為了M503航線取消偏置、諾魯斷交，決定取消三月旅行社出團大陸，跟這位爸爸有八七分像。

民進黨搶這孬爸頭銜不遺餘力，這些年下來戰功彪炳：簽不了台美雙邊貿易協定，就給民眾吃萊豬；進不了ＣＰＴＰＰ，就餵百姓吃核食；改不掉復星外包裝，就讓全民都別打ＢＮＴ疫苗；抓不到真共諜，就訂個反滲透法起訴里長。族繁不及備載，這回不過是如法炮製而已！

這副德性，還真悲哀！執政無能，就把人民當芻狗，好像不教訓一下人民，就不能展現他的雄風。更悲哀的是，沒事盡搞些虛假政績驕其妻妾。比如小池知事來了，就必敲鑼打鼓，說日本大哥哥我們是民主大同盟的堅定盟友！

這個黨還不講武德，政策逆轉便罷，卻非得選在春節前夕，業者別說「年夜飯吃不下去」，大概紅包都發不出了。

不妨捋一捋箇中蹊蹺，老共報復賴清德當選其實早可逆料，選前交通部長王國材幹嘛拍胸脯保證三月出團？最近梅西到香港踢球不下場，被全港痛罵詐騙；看到這裡不秒懂嗎？說要出團只是虛晃一招，讓選票入匭，跟梅西收錢不下場一樣。這哪是大逆轉，根本詐騙！