經濟日報社論／科技業提早應變孤立主義風險

日前美國前總統川普在接受美國福斯新聞專訪時提及台海問題，除了對美方在兩岸關係中的立場採取模糊態度外，卻意外地指稱台灣偷走美國的半導體工作，認為美國政府早該出手阻止，向台灣課稅，並對台灣祭出貿易壁壘。雖然訪問記者試圖更正川普的部分說法，此言論也引發美國內部不少反對意見，但不可否認地，川普在競選期間所散播的民粹式言論，自有其聽眾市場，引起支持者共鳴。

瞭解高科技產業運作的人都知道，先進半導體產品在台灣製造，其實是全球供應鏈分工與技術競爭的結果。如台積電等業者，因在先進製程技術超越英特爾、三星等競爭對手，使得多數國際客戶，尤其是美國客戶如蘋果、高通、輝達、AMD等，甚至競爭對手英特爾，選擇在台灣下單代工生產先進製程晶片。因著有我國半導體的先進製程技術支持，美國高科技領導業者也才能持續提升產品功能，或進行技術創新，更是其維持領先優勢的關鍵因素。

因此，正常的人都應該知道，台灣是支持美國高科技產業的關鍵力量之一。而川普故意將商業夥伴說成是小偷，對這位地產大亨來說，一方面是將競選政見訴諸民粹，另一方面也可能是希望提高將來對台灣政府與業者的談判籌碼。

民粹式的競選言論，確實在美國總統大選中都被證明有效，可提高支持度，增加當選機率。未來此一論述亦可在當選後形成對台灣的壓力，進一步創造短期且有效的政績。因此，雖然許多產業界人士與專家對川普的說法嗤之以鼻，政府也採取保守回應的對策，但就川普在年底大選中勝出的機率不低之下，我國從半導體到下游終端的高科技產業，實不應對川普的說法掉以輕心。美國政府對台灣半導體到中下游高科技產業態度可能發生轉變，形成未來一到三年之內產業發展的重大風險因子。

台積電創辦人張忠謀曾表示過「全球化已死」，就現況而言，或許不必如此悲觀，畢竟台灣還能保有在全球供應鏈中的重要地位，只是不如過去以單點生產、全球貿易運籌流通為主的模式，必須增加海外據點，進行一定程度的區域化分工。而台積電的競爭對手之一英特爾，確實也曾不只一次對美國政府補助台積電一事表達反對，顯見孤立主義、產業國族主義確實已在美國國內發酵。

在川普近期的明確表態後，未來美國政府朝孤立主義方向發展的可能性將進一步提高。我國恐怕要開始思考，若川普當選下一任美國總統，台灣科技業一旦面臨美國政府的經濟制裁或產業勒索，應當如何因應？更進一步的，在這最壞的情況出現之前，我們應採取哪些對策與措施。

對外而言，台灣沒有介入美國大選的本錢，也不應該這麼做，但台灣對於美國政府、政黨、國會乃至於政策智庫、社會大眾，應該建立完整的溝通與遊說體系，積極防患於未然。台灣的競爭國家如南韓等，已經從政府到企業建立起完整的政策遊說機制，我國已有少部分龍頭業者如台積電、聯發科等開始投入相關政策遊說工作，但仍缺乏整體性投入。政府實不應放任不利於我國國家利益之言論持續發酵，等到最壞情境發生時才構思應變之道；應當在美國國內進行政策討論時，即積極參與先期的溝通。

對內而言，從現在到年底美國總統大選仍有大半年的時間，政府與產業界面對可能的最壞情境，亦應開始進行內部政策研擬、協作，集結產官學研之智慧，針對各種情境預擬可行的應變劇本，以維護我國產業在國際供應鏈中的合理發展空間。