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聯合報黑白集／一個黨都是戲精

聯合報／ 聯合報黑白集
立法院今天選舉正副院長，民眾黨昨亮底牌，院長選舉將票投立委黃珊珊（圖）。記者蘇健忠／攝影
立法院今天選舉正副院長，民眾黨昨亮底牌，院長選舉將票投立委黃珊珊（圖）。記者蘇健忠／攝影

民眾黨討論立法院正副院長投票方式，結果不出所料，它決定走自己的路：第一輪全部投黃珊珊，第二輪不投票。分明只有八席立委，但民眾黨從選後拋國會改革方案要求藍綠「作答」，隨後還要求「面試」，過足了「關鍵少數」的戲癮，也賺飽媒體眼球。

事實上，黃珊珊是否角逐院長根本無足輕重，她頂多拿八票。第二輪棄投也無所謂，只是遵循國會多數原則，順水推舟讓韓國瑜當選。但要說這能促成政黨和解、社會和諧，恐怕離題太遠，也小看了台灣社會的撕裂程度。

這幾天，民眾黨八立委被稱為「八勇士」、「八家將」，陣容整齊、演出奪目，個個都是戲精。他們忽而宣示「團進團出」，忽而稱「拆封分解」；忽而不推人選，忽而要自推人選，把藍綠和大眾玩得團團轉，也把政治詞彙都改寫。這些，當然都多虧柯文哲的導演功力。

從選前「藍白合」擺藍營一道，到國會議長選舉再耍藍綠一遭，有這兩次經驗，藍綠兩黨應該知道跟柯文哲打交道別再心存幻想。跟他談合作，只是被當墊腳石。這點，「老柯」柯建銘確有先見之明。

一個戲精黨，其實也有它內部的問題要面對。「雙黃」黃國昌、黃珊珊顯然理念不同，兩人對「友藍」或「友綠」也大異其趣。兩人再盤算下一步參選，「團進團出」恐怕很難維持。

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