聯合報社論／政府對高端處處放水，難道另有高層指示？

衛福部公布高端疫苗合約，引發諸多質疑，除內容處處放水，價格條件也顯不合理。衛福部長薛瑞元和次長王必勝則態度傲慢，發言荒謬無禮，一副護航又如何的姿態。賴清德僅獲四成選票，綠營又失去國會多數黨地位，民進黨官員似仍無任何警惕。

高端合約拖到選後才公布，民進黨表現出「我們贏了，你奈我何」的態度；但多達五十八頁的高端合約，確實存在重重疑點。當年曾在立法院監督此案的台北市長蔣萬安痛批，「潘朵拉的盒子打開，裡頭缺乏政府公信力」，又稱「白色巨塔一片漆黑」。事實是，當初相關文件重要內容全部塗黑，根本不讓立委監督。

觀察合約訂定過程，衛福部與高端的「配合無間」，令人驚愕。當時高端尚未完成二期實驗，衛福部即匆匆與高端簽約；更在短短半個月內，以祕密會議通過對高端疫苗的「緊急授權」，將高端納入新冠施打疫苗。若再算上先前為高端量身打造的「免疫橋接」，整個過程，就是一本「官商勾結、圖利廠商」的教範。超過四十億元公帑，就此平白奉送給高端。

再如，高端研發疫苗初期，政府曾補助四・七億元研發經費；當時高端承諾，若政府購買一百萬劑疫苗，高端將免費供應廿萬劑。但正式簽約時，政府購買了五百萬劑，高端理應贈送一百萬劑才對，實際卻僅廿萬劑免費。其間差額，高達六・四億元，衛福部為何對政府權益毫不爭取？這是部長陳時中擅作主張，或另有政府更高層指示授意，值得深究。

此外，高端的採購價格為何高達每劑八八一元，也令人不解。高端疫苗從頭到尾都未完成第三期人體試驗，且採用的是較低階的棘蛋白技術；蔡政府卻以和其他國際知名大廠以ｍＲＮＡ技術研發的產品一樣的價格採購，甚至高於ＡＺ疫苗達八倍之多，這合理嗎？根據選前漏出的高端董事會錄音，其中提到價格「不能低於七百元」，這個數字是誰洩漏給高端，也應追個分曉。

衛福部官員聲稱，高端原先的報價是每劑九五○元，衛福部經過討價還價，另外計上冷鏈成本，對方才降至八八一元。此一說法，好像政府討價還價有功。問題是，高端的冷鏈運送溫度是二到八度，和ＡＺ疫苗一樣，和ＢＮＴ疫苗需以零下七十到八十度的冷鏈運送截然不同。但ＡＺ的每劑運送成本僅十元，而高端冷運卻訂得和ＢＮＴ一樣高貴，合理嗎？

高端疫苗除了五百萬劑緊急採購，衛福部當時還簽了五百萬劑「開口合約」疫苗供給；而這五百萬劑採購，並無任何但書。如果說免疫橋接和五百萬劑採購是基於事態緊急而便宜行事，何以未規範高端必須在後續採購前通過正規的三期臨床實驗？很顯然，其間就是利益輸送，想用既成事實繼續圖利高端。

回看衛福部當時對外購國際疫苗百般刁難，卻對本土的高端疫苗百般放水，顯然就是同一事件的正反兩面。蔡政府的防疫計畫，並非希望早日購進疫苗供全民施打，讓全民及早擁有抗體；而是故意壓抑國際疫苗的採購和捐贈，以保證高端有更大的發展和獲利空間。從這個觀點看，蔡政府把「扶植高端」放在「保護人民」之上，其用心之扭曲不仁，可見一斑。也因此，高端採購合約中的「保密條款」究竟是政府或廠商要求，基本上已無差別，其實就是為了隱瞞真相而已。

高端採購弊案，其實是上自蔡英文、陳建仁，下至衛福部官員、審查專家、綠委等共犯結構共同打造。新國會二月即將上任，一定得把真相查個水落石出！