聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／別當介選奴隸

聯合報／ 聯合報黑白集
國防部9日下午兩度發布國家級警報，稱中國發射衛星經過台灣上空，英文卻寫missile（飛彈），被外界認為是選舉操作。 記者林澔一／攝影
國防部9日下午兩度發布國家級警報，稱中國發射衛星經過台灣上空，英文卻寫missile（飛彈），被外界認為是選舉操作。 記者林澔一／攝影

誰在介選？曾幾何時，它竟成了選戰最大主題。答案也因人而異：五月天介選、氣球介選、謎片介選，連割頸案死者父母反廢死，都是介選。明天投票，選民大概恨不得選票上印的不是候選人的名字，而是最讓他火大的介選品牌！

台灣大選的介選常客，無非就是北京與華府。美國介選的手法相對高竿，就算手段粗暴，也享有豁免權。例如，選前通過一筆軍售案，票該投誰選民馬上心領神會！但當年蔡英文赴美面試，美國政府藉英媒堂而皇之將她否決；幾年後又找王立強編故事為她助攻，都沒人敢吭聲。這次，眾議長強生選前兩天接見俞大㵢，敢說不是介選暗號？

大陸不遑多讓，但它介選難度高，常惹一身腥。選前三天，北京說要研究擴大取消ＥＣＦＡ減讓清單；若說不是介選，沒人會信。中共至少學乖了，選前連放氣球都得小心，以免被說成武力介選。

眾所皆知，「中國介選」已變成民進黨獨享的王牌！但怪它自己執政太差，這張牌這回打得七零八落。北京不來軍機，就蹭來幾顆高空氣球；氣球無效，又栽贓衛星，硬說它是飛彈。結果，只能淪為世界笑柄。中國不介選，民進黨連選舉都不會！

明天投票，選民要看的是候選人的能力操守、自己和國家的前途未來。投票時，大家要有主人意識，別當介選的奴隸。

社論 介選 軍售 俞大㵢 國家級警報 選情評論 2024選舉

延伸閱讀

台灣總統選舉前夕 美眾院議長會晤我駐美代表俞大㵢

白宮擬台灣大選後派代表團訪台 所為何來？

總統、院長捲「錄音門」攸關國家政情機密 為何民進黨反噤聲了

傳選後美國將派代表團來台 北京警告美國：不得介選

相關新聞

聯合報社論／金孫留給台獨，和平留給台灣，國家還給人民

賴清德九日舉行國際記者會，大剌剌宣稱他若當選總統，「中國就有機會檢討他們的對台政策」；傲慢之情，溢於言表。當天下午，蔡政...

聯合報黑白集／別當介選奴隸

誰在介選？曾幾何時，它竟成了選戰最大主題。答案也因人而異：五月天介選、氣球介選、謎片介選，連割頸案死者父母反廢死，都是介...

經濟日報社論／兩岸經貿變局 必須積極面對

兩岸經貿關係基本上是以「在商言商」的邏輯在運行，但其中也有「在商言政」的成份，否則台灣為什麼可以享受那麼多不平衡的優惠？...

經濟日報社論／碳排免費額度 不利減碳達標

環境部近日公布碳費公式，擬根據512家碳排大戶（工廠）2022年碳盤查的登錄資料，對其中碳排超過2.5萬公噸二氧化碳當量...

聯合報黑白集／笑死！這樣讓世界看見

中國大陸和歐洲太空中心合作發射「愛因斯坦探針衛星」，目的在探索黑洞、中子星等天體的演化。台灣第一時間卻發布「國家級防空警...

聯合報社論／聯合政府是阻擋民主崩壞的攔砂壩

「聯合政府、團結台灣」是民眾黨總統候選人柯文哲提出的選舉主張，也是藍白合六點協議的共識。儘管藍白合破局，國民黨總統候選人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。