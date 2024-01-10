聯合報黑白集／慎勿重演「蘇清泉遺憾」

大選激烈，加上行政、司法及國安野蠻介選，選民憂心綠營種種驚天奧步重現江湖。民間近日廣傳防範作票的短片，有團體則呼籲全民要緊盯監票。儘管中選會連忙澄清，但地方大選的「屏東教訓」，證明「隨便開票」還被中選會和法院保護，大家擔心民意被「做掉」。

前年屏東縣長選舉，蘇清泉以一萬多票飲恨。多處開票所不按程序計開票，例如唱票不亮票等偷吃步，都被錄影爆料。屏東選委會稱是小瑕疵，中選會認定沒錯拒調查；蘇清泉聲請保全證據，也遭法院駁回。打官司拖了四個月，才獲准開驗十二個票匭，已無力回天。

地方選委會如此草率不意外。打從初選，縣長潘孟安就把縣府當成接班人的競總，行政介選打殘另兩位同志。選委會能有多中立，縣民心裡有數。

賴清德除重用潘孟安，另位操盤手許立明是陳菊愛將。潘許二人是新潮流南流頂梁柱，在地方獨大，無視行政中立的作風，緊密呼應國家機器低劣的輔選手段。

屏東亂象證明，綠營長期執政，選務機關輕易一手遮天。正應了前台大校長管中閔所言：民進黨胡作非為，所有壞事「只有想不出，沒有做不到」。

民眾黨早已著手防作票，國民黨遭遇兩顆子彈、蘇清泉吃大虧的教訓，這回可別再輕忽。最後一哩路，可能暗藏最骯髒的陷阱。