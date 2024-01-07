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聯合報社論／影片背後，賴皮寮還在路上，人民也塞路上

聯合報／ 社論
民進黨總統候選人賴清德競選總部昨天推出蔡英文總統、賴清德及蕭美琴三人合體拍攝的「在路上」競選廣告。圖／取自賴清德臉書
民進黨總統候選人賴清德競選總部昨天推出蔡英文總統、賴清德及蕭美琴三人合體拍攝的「在路上」競選廣告。圖／取自賴清德臉書

新北市最近再度成為選戰火藥庫，一個是民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」還在路上，不論爭議多大都屹立不搖；一個是民進黨立委賴品妤封街造勢，硬是把人民塞在路上。賴清德競選影片「在路上」的背後，是民進黨「在路上」橫衝直撞，把台灣變成「行人地獄」。

「在路上」由蔡英文總統和賴清德、副手蕭美琴合拍，民進黨宣傳機器與側翼不斷官宣該影片多麼感人肺腑，賴清德還稱，中國網友被影片中的民主價值感動流淚。事實上，該影片全在攝影棚拍攝，透過後製合成，眾人照腳本背台詞演出。民眾黨總統候選人柯文哲一語「突破盲腸」：民進黨治國不怎麼樣，選舉一流，「影片拍盡、壞事幹絕」。

「在路上」大內宣影片帶點自嘲意味，開車的蔡總統引述一段網路笑話：「如果沒有耳朵，不只聽不見，也會看不見，因為我不能戴眼鏡」。這個冷笑話寓意深遠，正是外界八年來對蔡政府最大的質疑，聽不見民意、看不見民瘼，國債高築、房價高升，人民拍桌也已讀不回，掌舵的蔡總統一意孤行，即使與民意背道而馳，她仍自我感覺良好。

另一個橋段更諷刺，賴清德在車上問蔡英文：「其實我一直想要問妳，妳覺得我是什麼樣的人？」蔡回說：「你比我想像的還要更凶。」終於在快要交棒的那一天，賴才鼓起勇氣問出真心話，蔡也回想起來對方似乎第一次搭她的車，兩位四年搭檔彷彿「最熟悉的陌生人」。尤其當賴清德撥弄招牌中分頭，平日看似一絲不苟的「偶包」，遇到重大事件卻可能暴衝失控，面對重大危機也一貫任性執拗；如此性格領導國政，最令人擔憂。

「在路上」影片細節洩漏民進黨祕密，從「賴皮寮」爭議更可見微知著。新北市政府派員測量賴清德萬里老家，吃了閉門羹，只能在屋外丈量；工務局初判老屋為新建，非「礦區工寮修繕」，將要求依規定配合設立房屋稅籍，請賴家盡其應盡的繳稅義務。賴清德競總批評，新北市府突襲式將公文寄到沒人長住的當事人戶籍地，律師與地政士未收到丈量通知，卻謊稱賴家收到通知不配合，是刻意政治操作。新北市府則秀公文說明依慣例雙掛號寄出會勘通知，並確認對方收件，打臉賴競辦。

退一步而言，賴皮寮若沒人長住，之前國安站崗、警察設哨、特勤打掃，難道都是做功德？賴清德競辦證實了副總統濫用國安特勤。而Google地圖把打掃特勤神奇打碼，也無法掩蓋「萬里違建」的事實。

無獨有偶，賴品妤日前在汐止忠孝東路舉辦選前之夜，因為提前封路布置場地，造成當天清晨大塞車，許多急著上班的民眾怒灌她臉書，賴緊急致歉並稱，「汐止的交通問題一直是我這四年以來最關注並積極解決的問題」。此話一出，更被網友抨擊：「真正有關心汐止交通，就不會因為自己的利益而選擇封路」、「上下班時間封路，準備不要票了嗎？」

交通堵車是民怨，賴品妤簡直在人民傷口上撒鹽；她還沒揮去「雲豹小公主」爭議陰影，又釀封街之亂。賴品妤四年前在派系支持、反送中風潮下險勝；四年下來多數人對她的印象仍是「Cosplay（角色扮演）立委」，話題比問政還多。賴品妤造勢自嗨，把窮於生計的人民塞在路上，一場封街之亂，何嘗不是民進黨執政縮影？

人民厭惡違建、特權，但持續卡在路上的賴皮寮、封街之亂等爭議都打在人民痛點上，凸顯民進黨「太過自我、忘了我是誰」的集體傲慢。

社論

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