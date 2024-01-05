聯合報社論／交流當犯罪，歹徒論人權，變態的綠色正義

法務部最近加緊查緝境外勢力介選五大模式，竟將「新住民」列為首位，認為他們是最可能從事介選的第一線嫌疑者。這種將整個族群鎖定為嫌犯的偵辦策略，不僅是公然歧視，也在製造社會仇恨，朝野政黨都認為法務部做法不當。正當國中生割頸案的餘波盪漾，社會對蔡政府過度保障犯罪者人權激烈反彈，法務部卻不斷以《反滲透法》上綱偵辦村里長赴陸交流的小案，又把新住民列為首嫌。蔡政府的人權天平，為何如此倒錯？

檢調部門近期以「中共介選」為由，大肆偵辦各地村里長赴陸旅遊接受所謂「不當招待」案件，共高達上百案，涉案人數超過兩百人，正式起訴近七十案。蔡政府如此大規模地對村里長動手，主要是今年尚無像「王立強共諜案」那樣的大型案件可資操作，因此選擇基層村里長下手，希望產生恫嚇作用，阻止「下架民進黨」的氛圍在地方發酵。

問題是，檢調祭出《反滲透法》的大刀，向基層村里長的尋常旅遊交流應酬開鍘，是一個正常政府的做法嗎？這些村里長自費赴陸旅遊，其間接受對岸台辦或統戰官員招待吃了一頓飯，或是在台商邀約的餐會上有大陸官員說了幾句統戰言論，甚至只是不經意間在「兩岸和平統一」的宣傳標誌下拍了照，都構成「被滲透」罪嗎？在村里長眼中，旅途接受招待不過是兩岸交流的「應酬人情」，要說他們就會甘願聽命中共協助介選，誰能相信？如今一頂叛國紅帽戴到頭上，誰又能承受？就算有人可能貪點旅費的小便宜，就能說他受到對方利誘犯罪嗎？

選戰正酣，蔡政府用《反滲透法》來對付人民，不僅村里長不滿，一般民眾也覺得名不副實。試想，這些村里長半夜或清晨遭到檢調搜索傳喚，即使訊後無保請回，聲名形象也已大受損傷。尤其，法務部鎖定「新住民」為介選嫌犯之首，一個指令下去，各地檢警將立刻大肆動員對轄內新住民家庭盯梢、查水表；如此疑民擾民，跟警總復辟有何差別？再說，法務部到底有何憑據敢這樣大剌剌打翻一船人？或者，它真正在意的只是選前的嚇阻效果，卻不在乎政府公權力侵害了誰的人權。

蔡政府把赴陸觀光交流的村里長和陸配當成罪犯，這是赤裸裸對人權的侵害。相形之下，包括校園割頸案及許多殘暴凶殺案中的犯罪刑案，卻在民進黨催眠般的人權口號下，受到保護和隱匿，這是多麼諷刺而荒謬的事。國中生割頸案原不必上綱到「廢死」議題，但民進黨的「人權」標準真的太變態了，才會訂出連搜書包都要家長會代表、學生代表共同執行等背離現實的規定，就連有重案前科的學生學校都必須照收不誤並隱匿其個資。種種做法，不僅剝奪教師管教權，更形同將危險人物丟入群眾中，任由無辜者受害。蔡政府這種心態，不只是善惡不分，更是無能解決現實問題，才會凡事都假藉人權的大帽子來遮掩。

再看，國中生割頸案中，人們議論紛紛的是宮廟八家將及黑道文化滲入校園的問題，民進黨對此卻避而不談。這點，就像蔡政府打詐始終只抓「車手」並隨即縱放，永遠逮不到詐團核心人物，只能任由犯罪滋生。八家將正是民進黨所鼓勵的本土文化，至於多少黑道寄生其間販毒逞凶，蔡政府一概不問。國中生遇害招魂後，校園驚恐未定，卻有一群黑衣人在校外聚集向學生叫囂，警方僅加強巡邏了事；公權力只有這點能耐嗎？

交流者被當犯罪，犯罪者卻受維護，你要倒立著看才會懂。