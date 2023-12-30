經濟日報社論／開放技術移民 提高國家競爭力

過去40年，中國大陸推行經濟改革開放，台灣製造業乘勢運用中國龐大勞動力，組裝製造資通訊產品，席捲全球市場。中國經濟量體擴大，對於周邊國家產生取代性競爭壓力，尤其對於以亞太總部經濟為號召的新加坡產生最直接影響。面對如此危機，新加坡不但沒有在這波紅潮中被吞噬，反而淬鍊再生，成為亞洲四小龍中唯一平均國民所得超過5萬美元的國家，而且在2019年世界經濟論壇（WEF）國家競爭力排名中，高居世界第一。

李光耀率領的新加坡執政團隊，面對中國崛起威脅，30年前即制定《以高素質人力資源維繫國家競爭力》的重要戰略。具體作法有二：首先，以新加坡國立大學與南洋理工大學為核心，打造菁英教育體系，除高薪禮聘世界一流名師駐校，更大力挖掘印度及中國頂尖理工與人文學子，給予全額獎學金，並於畢業後提供工作簽證及永久居留權，將這些來自他國的優秀種苗，留為己用，終讓新加坡今日成為世界菁英人力最為密集的國家，吸引微軟、易利信、IBM等世界知名企業，在新加坡成立研發中心。

其次，新加坡大量開放技術移民，給予鄰近東南亞國家具專業技術人才（如水電技師、土木技師、餐飲達人、資深服務領班）工作簽證，並於一定工作時間後給予永久居留權。

新加坡這套戰略並非全新發明，美國於第二次世界大戰後之所以成為世界科技強國，除因二戰所奠定之紮實工業基礎外，與戰後50年大量引進外國理工人才，提供全額獎學金及優渥工作機會，有非常直接關係。

美國與新加坡壯大自己的策略，說穿了就是「引進外國優秀人力資源，提高國家與企業競爭力，把餅做大，創造更多就業機會，讓本土國民充分就業、提高所得。」

值得關注的是，對於外來移民最保守的日本，2023年推出「世界排名前百大高校畢業生，年齡40歲以下，經過面試，可取得在日五年工作簽證」政策，意圖吸引世界各國優秀年輕族群加入日本企業，提高國家競爭力。

反觀台灣，除1985-2000年大量留美資深人才返台加入科技界，協助台灣資通訊產業推上世界舞台，其他時間多是腦力及技術人才淨輸出國。台灣未來面對國際激烈競爭、美中等大國意圖把持品牌與供應鏈主導權，加上國內高齡少子趨勢，國際競爭力似有逐年下降之國安危機。

國與國之競爭，其實就是各自擁有菁英人才質與量的競賽，而菁英與技術移民或許是資源稀缺小國所必需。過去台灣外勞引進政策，偏重公共工程體力勞工及家庭照護人力，如此或可解決社會一時燃眉之急，卻無法從根本壯大國家競爭力。當世界各國吸納外國優秀菁英移民，我政府官員與民眾卻普遍認為，開放一個聰明外國移民來台，台灣就會有國民失去工作機會。這個迷失，困鎖台灣超過半個世紀，在過去全球經濟有序分工時代，或許台灣人才尚能自給自足，但面對地緣政治與經濟分工結構巨變，這種政策將造成國家競爭力快速衰退。

媒體報導，我政府已與印度簽訂備忘錄，規劃引進10萬印度移工，立刻引發各方熱議。勞團擔心如此將剝奪本地低階勞工的工作機會。

其實這個議題的關鍵不在從何引進，而是國家移民政策應進行全面反思。我們需要了解，唯有爭取全球優秀人才加入台灣，提高企業競爭力，把餅做大，方能提供台灣本土民眾更多就業機會。因此我們主張，引進印度移工（移民）方案，應該至少設定20%名額在於科技人才及技術性移民。

如若台灣仿效美國及新加坡，依據未來社會及產業發展所需腦力與技藝結構，自人力資源充沛國家選擇性引進成熟工匠與明日菁英，則台灣未來不僅企業國際競爭力可以維繫，勢必創造更多工作機會，提高平均國民所得，將是全社會之福。