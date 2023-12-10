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聯合報黑白集／她罵課綱，人民想到政府

聯合報／ 聯合報黑白集
北一女中國文科老師區桂芝（左）4日在立法院砲轟蔡英文政府教育政策，痛批108課綱是無恥的課綱，該段短講影片引起熱議。圖／取自臉書
北一女中國文科老師區桂芝（左）4日在立法院砲轟蔡英文政府教育政策，痛批108課綱是無恥的課綱，該段短講影片引起熱議。圖／取自臉書

「缺」獲選年度代表字。政府缺德，讓人民什麼都缺。此時，北一女國文老師區桂芝批評新課綱刪顧炎武〈廉恥〉是「無恥課綱」的影片，正火遍全台。她罵的是課綱，人民想到的是政府。

教育「缺廉恥」，有人辯稱書商、教師仍可自己選文，教育部長也說仍有文章論及品德和修養。但考試引導教學，必讀變成非必讀，人盡皆知意味什麼，難怪區老師再批：這不叫刪，什麼叫刪？何況書要送審，書商自會揣摩上意。

區桂芝指出新課綱幾乎失去核心意義，導致歷史碎片化、國文淺碟化、各種學科全面退化，而其更重要的靈魂拷問是：台灣還重視品德教育嗎？品德當然不是靠背古文可得，更需要父母師長的言教身教與社會風氣，但以蘊藏哲理的古文當「藥引」，唯憂其寡，何慮其多？

不過，區桂芝引一句「士大夫之無恥，是謂國恥」，卻掃遍了滿朝朽木和食祿禽獸。那些造成缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗，讓人民缺蛋、缺錢、缺安全感的，哪個不是好官我自為之？外遇生子能升官，學生說貪腐還被反質問。更別說，曾指「中華民國是流亡政府」的，卻爽當八年總統；而曾稱「不再認同自己是中華民國」的，也來選副總統了。

「缺廉恥」，豈止是教育的悲哀，更是政壇的寫照。但人民要政黨輪替，還缺集中的選票。

社論

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