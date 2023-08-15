聯合報社論／從賴勁麟十八家綠能廠，一窺台電虧損奧祕

最近有兩則能源新聞受到熱議。其一，台電今年虧損將達四千億元，可能超過資本額而破產；其二，館長陳之漢與綠委賴品妤互槓，扯出賴品妤之父賴勁麟掛名十八家綠能公司代表人，館長痛批「整個民進黨團都在吃綠能」；雲豹能源則澄清賴勁麟持股僅占一％，絕非家族事業。看似不相干的兩件事，但綠營旗下大開十八家綠能公司，恰能洞穿台電虧損的祕密。

賴勁麟在這十八家綠能公司擔任董事長，並非虛構故事。這十八家公司，均設在台北市內湖基湖路一號的四樓與六樓，與他任董事長的雲豹能源同棟大樓。賴勁麟曾任民進黨立委、勞委會副主委，又是新潮流系大老，他趁著蔡政府力推風電及光電等綠能，在短短三、四年內連續成立十八家綠能公司。這除了眼光獨到，恐怕也是他掌握了獨特的發財巧門，否則何以要如此密集開設綠能公司？

這十八家公司，資本額從一百萬到十二億元不等，顯然被設定扮演不同的參與功能。在全球疫情嚴重蔓延的三年，這些綠能公司悄悄地以一年五、六家的速度布展，速度驚人。最耐人尋味的是，雲豹總公司原為張建偉所創辦，二○一七年賴勁麟加入後，張建偉讓出董事長一職給賴勁麟，自己轉任發言人。這樣的安排，顯然有意借助賴勁麟的政治人脈拓展公司利基。

綠能開發當然是必要的，但若缺乏合理的制度，卻可能導致生態環境的破壞或土地的濫用，乃至引發官商勾結、貪腐等弊端。這點，從苗栗、彰化、雲林、台南等地的弊案頻傳，綠蟑螂橫行，已一目了然。但另一個受到外界忽略的因素，則是綠電價格制度的不合理：台電被迫高價收購綠電，卻只能以低價售出，加上政府動輒凍漲電價，使得台電背負虧損的包袱越來越大。

簡言之，民間綠能廠商開發的風電和光電，台電必須以保證價格收購；這保證了綠能廠商的收益，對台電卻是虧本生意。根據台電的資料，到今年六月底止，台電購買的風電價格為每度七．○三元，太陽能光電平均為每度四・八四元，地熱為六．二二元，整體外購綠電成本為五．一元。然而，台電的售電價格，民生用電僅每度二．六三元，工業用電為二．五八元。換言之，台電購買的每一度綠電，都只能以一半的成本價賣出；所謂綠電「賣一度、虧一度」就是這樣來的，台電的鉅額虧損也是這樣來的。

由此，人們即能看出蔡政府能源轉型政策的破洞與矛盾，除了大家擔心的供電日益不穩，更是利用一手遮天的方式來「瘦台電、肥民營廠」。在能源走向多元化的時代，各國電業都已自由化，唯獨台灣仍由國營事業的台電扮演供電總舵手，不僅要吸收所有民營電廠的成本，還要保證它們的合理利潤。最後，當台電債務累累，只好由政府拿預算補貼助其苟延殘喘。試問，這像是一個理性政府管理國家供電的聰明模式嗎？

賴勁麟一口氣開十八家綠能公司，當然是看準綠能「穩賺不賠」的奧祕，綠電是一門好生意。不僅如此，除了賣電給台電，以其良好的政商關係，雲豹還能輕易取得政府的公共工程。且看，雲豹僅這兩年取得的三個儲能場案，工程款合計便超過百億元，為該公司今年上半年業績貢獻了十五億多元。蔡總統的能源轉型政策，藏著這麼多綠營自己人可分享的利多，堪稱「風光無限」！