經濟日報社論／務實面對台灣農業的挑戰

農委會升格為農業部，日前正式揭牌成立；在升格的同時，冀望台灣農業也能同步成長。

農業占台灣GDP比重不高，但基於國家安全考量，維持農業競爭力相當重要。政府早將農業列為「5+2產業創新計畫」範圍，積極發展新農業，強調智慧農業、有機農業，並打造農業4.0。

但台灣連農業基本面都出現問題，近年來食安問題頻傳，農產品供需失調問題層出不窮，不但價格波動大，甚至出現短缺現象；農民收入仍然偏低。農業過去四年均呈現負成長，占GDP比重也由2016年的1.9%，下降至去年1.4%的歷史新低，顯示農業發展已面臨瓶頸。

國際化準備不足，是台灣農業一大挑戰。台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO），大幅度開放農業，之後雖然簽了一些雙邊自由貿易協定（FTA），但對農業影響均不大，農業沒有再經歷另一波大規模自由化洗禮。甚至在海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）中，大陸雖有對台灣開放部分農產品，但台灣並未對大陸開放農產品的不對稱情況。

然而在農業部成立之際，卻發生台紐FTA對紐西蘭牛乳即將全面開放，國內業者憂心衝擊太大。2013年啟動的台紐FTA，規定在12年調整緩衝期後，零關稅開放紐西蘭牛乳進口；然而由於農政單位長期不作為，在全面開放迫在眉睫，才發現除了要求業者少養牛之外，並無其他配套措施，更沒有協助酪農轉型的方案。

如果連台紐FTA單一農產品都搞不定，台灣未來還要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），若有機會進入正式談判階段，將面對CPTPP中加拿大、澳大利亞及越南等農業出口大國，農產品面臨全面且立即開放壓力，台灣準備好了嗎？

近年來農業問題層出不窮，由於供需失衡造成農產品價格崩跌、督察機制鬆散導致有毒產品流入市場，到今年發生缺蛋危機，不但暴露農業單位沒有通盤考量產銷，更欠缺即時應變措施。

兩岸關係緊張也牽動台灣農業，中國大陸開始檢討對台經貿措施，農產品則是首當其衝。由先前大陸以檢疫為由暫停台灣水果及水產品進口，以註冊程序不全禁止台灣多項農產品進口，到最近對所有台灣禁止大陸進口農工產品進行貿易壁壘調查，這其中當然不乏對岸的政治操作，但受影響最深的還是基層農民。

面對大陸排山倒海的措施，政府雖然強烈譴責陸方違反國際經貿規範，並多次表示要在WTO爭端解決機制下提出訴訟以討回公道；但只是淪為口號，迄今並沒有後續行動。

政府宣稱協助農民拓展外銷以分散市場，雖然2022年日本已經取代中國大陸，成為台灣最主要農產品出口市場，但其中不乏以補貼來促進出口的操作，對提升農業競爭力並無助益。

農委會也欠缺整體策略，還是以鼓勵消費，例如推動多吃「愛國水果，抗中石斑」，來消化出口受阻所引起的供給過剩問題。另外對於地方政府自力救濟，例如台東縣與對岸協商解除對台灣釋迦進口限制，政府不但不支持，反而嘲諷是自貶國格；但是對於其他受大陸限制農產品出口，還是束手無策。

未來農業部應全盤檢視台灣農業政策，首先必須做好基本功，產銷失調是陳年問題，但也不能任其一再發生，不斷侵蝕農民利益。政府必須由源頭的供需面規劃，而非只是事後補貼救急。

農業政策也不應再向直接補貼救助及農民福利津貼傾斜，而應多挹注資源提升農業技術，以及推動農業現代化。另外在全球經歷斷鏈及高通膨衝擊下，不少國家實施糧食出口管制；對於糧食自給率僅約三成的台灣，如何確保糧食穩定安全來源，更應有所因應。