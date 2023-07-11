經濟日報社論／出口衰退 景氣復甦恐延後

今年台灣經濟景氣難樂觀，主因是6月出口衰退23.4%，是14年來最大跌幅；今年上半年累計出口成長率為-18%。主計總處同時表示，受到國際經濟情勢持續疲軟影響，出口要恢復正成長最快也要等到11月以後。以此推算，今年經濟成長率可能不是保2的問題，而是保1.5，甚至面對保1大作戰了！

今年以來，國內景氣延續去年下半年走勢，幾個重要的經濟指標持續停留在低檔，比方說，國發會的景氣燈號連九藍，5月份的景氣分數只有12分，雖然略高於前一個月，但是離16分的黃藍燈還很遠，表示台灣的景氣仍然維持在很低迷的狀態。再比方說，6月的採購經理人指數雖然跳升到48.3分，高於上一個月，但仍低於50分，表示企業採購仍然是保守的，對於國內經濟仍然缺乏信心。

消費者信心指數略為回升到66.7分，但是與去年年初超過70分相比仍低，表示政府希望的報復性消費似乎未實現。尤其是主計總處預估第2季的消費成長率達到9.6%，第3季預估為7.6%，與正常時期民間消費成長率約3%左右相比，看起來很難達成。雖然政府之前發放每人6,000元現金，本來應該會對提振消費有所助益，但是因為直接發放現金，許多人根本無感，商家也沒有因此而擴大消費的動作，對於剌激經濟的效果大打折扣，所謂「外冷內溫」的內溫成效似乎並不理想。

另外是通膨因素，雖然主計總處公布6月的通膨下降到1.75%，這是多個月以來首次出現低於2%。但是，如果進一步去看外食費用與每個月購買一次的商品，這些與國人生活息息相關的商品價格，其上漲幅度仍然都維持在4%左右，遠遠高於平均的物價水準，因此國人日常生活上的壓力仍然很大。而且，報復性消費可能只會維持一陣子，比方說暑假國內的消費可能會比較熱絡，但是第4季可能就會因為物價較高而回復到正常的消費。

現在最慘的還是出口市場，本來預計去年第3季出口基期較低，今年在第3季可望恢復正成長，但是美國通膨壓力沒有解除，聯準會揚言未來不排除再度升息的可能；歐洲國家的通膨甚至比美國更為嚴重，國際景氣恢復的速度比預期要來得慢，因此國內的出口也呈現持續低迷的狀態。企業去庫存的情況並不理想，主要還是受到全球不景氣影響。今年以來，出口訂單成長率持續維持在將近20%的負成長，5月出口訂單成長率為-17.6%，依此一情況推估，我國今年全年出口成長率有可能接近-10%。

今年5月主計總處把今年經濟成長率下修到2.04%，主因是預估全年出口成長率下修到-0.6%。如果現在再把全年出口成長率下修到-10%，那麼今年的經濟成長率將達不到1%。也就是說，今年的經濟表現將會是2009年金融海嘯以來最差的一年。原本以為疫情過後，會因為報復性消費的出現，而帶動台灣的經濟成長，沒想到全球景氣持續低迷，造成台灣出口全面衰退，現在台灣的經濟應該改為「外凍內溫」，可能才是更正確的說法。

今年國內逐漸進入大選，政府正在為了選舉而不斷推出一些補貼政策，包括補貼房租、補貼私立大學學費等，這些都是針對國內且短期的方案，而真正影響台灣最重要的出口部門遇到重大問題，卻完全看不到政府能夠拿出什麼有效的政策來解決，如何拓展外銷，幫助企業爭取訂單，政府應該有所作為，照目前的看天吃飯，相關業者可能只能自求多福了。