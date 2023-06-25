聯合報社論／行政機關的怠惰，助長台灣淪為詐騙王國

詐騙案是台灣一大民怨，政府宣稱組成打詐國家隊，投入鉅額公帑大內宣，但口號無法治國，更無法打敗快速演進的詐騙集團。行政部門不願正視問題根源，從前端解決，光靠後端執法抓詐團小弟，不僅凸顯政府打詐無能，再多的打詐口號也如詐團話術；而政府的怠惰，正是台灣淪為詐騙王國的最大助力。

去年七月，在國人遭詐團誘騙至柬埔寨凌虐事件爆發後，民怨沸騰，行政院前院長蘇貞昌宣布成立打詐國家隊，結果是愈打詐團愈強大、受騙民眾愈多。今年五月，閣揆陳建仁又宣布投入十三億反詐，還成立打詐辦公室。諷刺的是，行政院大陣仗推出打詐國家隊1.5，馬上就被第一線執法的檢察官痛批「根本是國家級詐騙」；檢察官更點名金管會、NCC和數位部，就是打詐國家隊淪為國家級詐騙的三大戰犯。

檢察官的不滿，除了因為近來爆量的詐騙案湧入，幾乎壓垮所有地檢署；更大的問題是，斬不斷的人頭帳戶、氾濫的的第三方支付虛擬帳號、異常巨量的漫遊門號，該負起管理、監管責任的行政部門，不是踢皮球，就是裝睡叫不醒。

人頭帳戶遭詐團使用並非始於今日，但國人個資的嚴重外洩，更助長人頭帳戶、冒名帳戶等問題。看看國內至少廿萬人曾因當人頭戶遭到移送法辦，但這些人仍可持續不斷在銀行開戶，提供犯罪集團使用；有的銀行已出現上萬個警示帳戶，被形容是詐團最愛，還有數家銀行出現行員勾結詐團，金管會至今卻仍避談如何對高風險名單及有問題的銀行加強監管。

個資遭外洩也讓詐團可冒名辦理電信門號作為驗證電支帳戶，申設電商假帳號的情況日益嚴重，但今年第一季就有近百萬個漫遊門號賣往中國大陸，檢方與學者都重話警示，希望NCC善盡管理之責，NCC卻只是說要去回收門號、停發門號，不願從制度管理上根本解決問題。當漫遊門號、黑莓卡早已是詐團利用的絕佳工具，第一關的行政管制放任不管，光要求後端的檢警抓人，有用嗎？

在國內日益蓬勃發展的第三方支付，也成為執法人員一大噩夢，原因就出在政府對業者既沒有任何資本額或開業限制，平台業者每天可產生數十萬個虛擬帳號、進行代收代付，資金可快速轉手的特性，自然成為詐騙集團最愛，儘管檢調早已多次查獲詐團自行開設第三方支付平台的案件，最該負監管責任、提出解方的數位部，卻始終麻痺無感。

現行法律規定交易規模在廿億元以下由數位部管理，但數位大臣不是忙著出席國際宣傳活動，就是說數位部只負責發展，不負責監理，無視《數位發展部組織法》明定職掌為「數位經濟相關產業之指導及監督」；當部長對法定業務毫無自覺，也難怪詐團猖狂無懼，民眾只能成為數位發展卻毫無管制下的犧牲品。

面對檢方疾呼應對第三方支付採特許制，對高風險帳戶的開戶應有所限制，數位部與金管會的回應，卻都只有官僚式的持續輔導與督導。行政部門持續裝睡，詐團更加樂不可支，小老百姓只能自求多福。

全民飽受詐團橫行之苦，多少人不敢接陌生電話，多少少年不務正業寧當車手，多少受害者畢生積蓄化為烏有，甚至慘遭凌虐或賠上性命。打詐不會只是檢警調追緝犯罪的責任，當犯罪集團可用低微成本獲取龐大利益，而相關行政機關總是怠惰放任詐團運用新科技精進詐術時，蔡政府投入再多經費、增加再多執法人力、喊出再響亮的打詐口號，終究是「國家級詐騙」。