經濟日報社論／脫離台灣觀光產業的寒冬

最近對於疫情解封之後，推動台灣觀光產業的成效引發爭議。主要焦點是疫情後來台觀光客雖有成長，但不及其他鄰國；也無法與國人出國熱潮相比，今年國人出國人數約是來台旅客的二倍，形成「出境熱，入境冷」的情形。

另一爭議點則是將以往最大客源陸客排除在外。由於兩岸關係緊張，官方欠缺溝通管道，雙方各說各話，兩岸觀光開放問題至今仍無法解套。

今年初政府公布吸引國際觀光客四大主力市場為日韓、新南向、港澳、歐美，並設定達到年度600萬旅客的目標。今年第1季來台旅客人數約百萬，要達標挑戰很大。而且600萬已遠低於疫情前千萬旅客水準，很難協助長期低迷的觀光產業走出寒冬。

另外，政府提振觀光政策較其他國家慢半拍，直到今年初才到位。目前是以提供旅客及旅行社現金補助為主，主要還是在炒短線，欠缺完整規劃，而且長期補貼的財源及公平性均受到質疑；甚至還發生具有雙重國籍身分，可以同時領取政府對國民普發6,000元，以及觀光客5,000元雙重補貼的爭議。

在政府鎖定的四大客源中，日本由於日圓貶值，出國成本大增，以致人數銳減；在日圓短期難以回升下，如何設計更多客製化行程吸引日客，應是未來重點。港澳旅客成長力道已經減緩，也應有不同的促銷方案。新南向國家旅客近年來人數雖有成長，但停留天數及消費能力均不及其他市場旅客，未來應「重量也重質」，增加在台消費能力。特別是新南向國家穆斯林人口眾多，過去一直疏於經營，如何營建穆斯林友善環境以吸引更多旅客，也是值得開拓的領域。

消費能力強的歐美旅客只約占來台旅客10%，長期以來未見提升。地理因素當然是主要原因，但相較於鄰國，來台歐美旅客比例偏低，仍有提升的空間。此需要有通盤規劃，包括國際航班便利性，利用客製化行程吸引特定客源，以及觀光人才養成等配套措施。

綜合而言，目前政策對於解決觀光產業的瓶頸，例如國內觀光資源不足，費用偏高，假日壅塞問題一直無法突破，而影響旅遊品質。另外促銷推廣手段未能因地制宜，展現不同特色，也影響台灣國際觀光形象的提升。

觀光是受疫情影響最嚴重的產業，在疫情過後觀光業逐漸恢復常態下；各國除了推動國內旅遊外，爭取國際觀光客更是重中之重。以東亞國家為例，中國大陸幾乎是各國最大的國際觀光客源。為了掌握疫情後大陸五一勞動節長假機會，各國政策無不推陳出新，希望可以吸引更多大陸旅客，掌握觀光爆發潮的商機，很可惜台灣卻錯失良機。

2015年來台觀光客曾突破千萬，其中約有四成是來自中國大陸。蔡政府上任後雖然嘗試拓展其他地區客源，例如提供新南向國家免簽證，並給予不少補貼，以抵銷陸客銳減缺口。但是效果不理想，還因免簽證形成國門漏洞而衍生不少問題。

為觀光業爭取商機，未來實有必要恢復陸客來台，相較於其他地區，大陸旅客除了人數最多外，無論是在停留天數及消費能力，均屬於中上水準，很難被其他市場取代。當然過去為爭取陸客曾發生低價惡性競爭，也有在所謂「一條龍」的封閉體系下，被少數業者把持的不正常現象。未來應利用再度開放陸客的機會，通盤檢討去蕪存菁，健全營運模式，才是治本之道。

主計總處最近公布今年第1季台灣經濟負成長3.02%，在全球需求短期難以回溫下，出口仍會持續下滑，今年經濟達到「保2」目標會非常困難。如果政府觀光政策仍欠缺積極做為，又跳過大陸市場，將會失去另一提振經濟的機會。