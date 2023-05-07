經濟日報社論／減碳之路也要顧及經濟發展

聯合國訂定2050年全球達到淨零碳排，也就是碳中和的目標，不僅是全球共識，也是我國政府的公開承諾。然而，對於一個化石能源發電比例高達八成的台灣，這項承諾的達成並不容易，尤其要在不損及經濟發展與社會公義的前提下完成，更是充滿了困難與挑戰。

蔡英文政府的能源政策，基本上圍繞著「廢核」「以氣代煤」「發展綠色能源」為核心。可惜計畫永遠趕不上變化，台灣工業的用電量每年節節攀升，供電吃緊早已是不爭的事實。以目前的進度而言，想要達成2030年排碳減至2005年一半的目標，根本很難達成。

行政院預計在今年7月成立台灣碳權交易所，立法院亦於年初修訂「氣候變遷因應法」，正式將「碳費」入法，預計於2024年上路，第一波將向287家排碳大戶徵收碳費。這些動作看似立意甚善，但仍有許多推動方向與配套措施，尚待斟酌。

首先，將減碳矛頭指向金屬、造紙、水泥、紡織等「用電大戶」，是否能全面解決問題，甚值商榷，因為這些企業經過十數年來各屆政府鞭策，早有減碳實績，未來究竟能再減多少，實在是令人懷疑，徵收碳費可能只會墊高其成本，變相逼迫其離開台灣，造成大量失業。

國際知名品牌供應鏈，如蘋果，早已訂定供應商應於2030年前達成碳中和之漸進目標，歐盟亦公布CBAM邊境碳稅實施規定，故無需政府操心，這些外銷廠商早已自訂減碳實施措施，不能完全自減者，已至國際碳交易所購買碳權。

可是數以百萬計的商業服務業，卻對減碳絲毫不感興趣，未來碳費徵收亦不以其為目標對象，那便更是無動於衷。其實商業服務業及住宅之節電，看似量小，但積少成多，如螞蟻雄兵，累計總數甚是可觀。

此外，碳交易的基礎在於碳盤查，以建立基準比較基礎，但台灣中小企業九成以上並無此基準數字，未來減碳實績如何認定，碳交易如何進行，令人存疑。至此，可以看出目前產業減碳政策之矛盾所在：大戶只罰不獎，中小企業沒有比較基準，無從獲得碳交易利益。

談到減碳，不能不提及全台逾百之汽電共生業者，這些以燃燒生煤產生熱氣發電的業者，其實也是不能忽視的排碳大戶，依據規定，汽電共生業者所發之電可自用，但其剩餘須躉售給台電，近幾年由於供電吃緊，所有汽電共生業者都是24小時作業，所排放二氧化碳量極為可觀，未來如何輔導其由煤轉氣，鬆綁供應鄰近工廠或住商使用之規定，都是努力的方向。

公營事業如中油、台電，向來是台灣的排碳最大戶。以氣代煤，在空氣汙染之效果明顯可見，但其對於減少二氧化碳之排放，依據美國麻省理工學院的研究，其實只能達到三分之一的減少。綠色能源，如海上風電、氫燃料電池，甚至可攜式核融合裝置，才是未來減碳之終極解決方案。

大家經常忽略：節能與儲能是減碳的重要方向，尤其是近千萬計之住宅用戶，其冰箱、冷氣、照明之節電，住宅及社區式儲能設備，更應納入減碳努力重要目標。未來結合國際廠商之隔熱技術，於各縣市建立節能示範社區，供民眾參觀效法，不失為借力使力的好方法。

再者，倘若政府每年數以萬計之公共工程招標案，可以將節能減碳實績列為加分選項，承包企業群起效尤，相信其效果亦將十分可觀。