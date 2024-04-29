能生就好？陸單身男尋｢閃婚新娘｣ 90萬元即可領證遭網批

中國大陸網路近日瘋傳一婚介所經常有單身男子湧入，尋找「閃婚新娘」，男子相親支付人民幣20萬（約新台幣90萬元）即可領結婚證。相關「買賣婚姻」消息曝光後，就引爆網友熱論。

根據港媒「鳳凰周刊」報導，大陸一家婚介公司在貴陽國際貿易中心（俗稱為花果園雙子塔）佔了整層面積，幾乎每天都有類似的求婚儀式。公司管理人員宣稱，旗下有20多家分公司、數百名員工，光是2023年就成交了上千對新郎新娘，他們工作人員凌晨1點還在加班簽合約。雖然這些說法虛虛實實，讓外界霧裡看花。但可以肯定的是，這裡的閃婚相親市場熱鬧非常，有時晚上7、8點也燈火通明，人潮洶湧。

據了解，相親者以男性居多，多來自福建省、安徽省、江蘇省等經濟發達地區農村。這些男子通常30歲以上、學歷不高、收入一般、不擅長跟異性交往。在婚介公司的推動下，他們由父母和紅娘陪同，湧入雲貴川等西南地區尋找「閃婚新娘」。

至於相親的女性年齡大多30歲左右，除了少量被閃婚主播從其他地方動員而來，多半來自貴州省農村、家庭條件較差、無固定職業。部份女子20歲左右就結婚生子，後離異帶娃；有的國中畢業後外出打工，歷經挫折不甘在老家農村度過餘生，期望透過婚姻改變命運，離開大山。而她們最被重視的條件，就是生育。報導寫道，「對許多前來相親的男性客戶來說，只要能生，相貌、年齡、學歷、地域、婚育史等都不重要，甚至身體略有瑕疵也可」。

報導指出，相親成功的男子按照流程，通常支付人民幣20萬至40萬元（約新台幣179萬元）的高額婚介費和彩禮費後，就可將一位「閃婚新娘」帶回老家，並完成婚檢、領證、見家長等流程。從相親到結婚，短則3天，長的也只需十來天。

有人稱之為「先婚後愛」，也有人批判這是赤裸裸的「愛情買賣」，但在以貴陽為代表的西南地區，這一畸形的閃婚市場早已悄然壯大，不斷吸引著潛在客戶和從業者入局。

雖然目前對這一市場的規模、成交量、交易額尚無統計數據，但據業內人士估算，僅貴陽一地，從事閃婚業務的公司就有上百家。規模小的甚至在住宅樓內辦公，大的則如前述婚介公司，可租下整層2000多坪空間，分設男、女嘉賓區和財務室、監察部、市場部、多媒體部等辦公室，而其註冊時間不足半年，註冊資本僅5萬元（約新台幣22萬元），且合約落款的公司名和對外掛牌展示的名稱並不一致，良莠不齊的亂象待整治。

消息曝光後，大陸網友紛紛痛罵「這和買賣人口有啥差別？」、「搞得跟交配市場一樣，都這樣了有啥好的基因可遺傳的？再讓後代繼承你苦難嗎？」、「我們這以前很多雲貴川地區的新娘，大部分結婚沒幾年就跑了」、「這個世界終於癲了」。

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文章授權轉載自《香港01》