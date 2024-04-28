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陸5旬婦遭蜱蟲咬…發燒、腹瀉入院7日亡 女兒自責：不該延誤就醫

香港01／ 陳進安
大陸江蘇省一名5旬婦人曾被蜱蟲叮咬，幾天後突然發燒腹瀉，最終不治，其女兒則深感自責，後悔延誤就醫。 圖／Ingimage
大陸江蘇省一名5旬婦人曾被蜱蟲叮咬，幾天後突然發燒腹瀉，最終不治，其女兒則深感自責，後悔延誤就醫。 圖／Ingimage

蜱蟲是小型寄生蛛形綱動物，俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，以哺乳動物、鳥類甚至爬行動物的血液為食，並可以攜帶一系列危險的疾病。近日，中國大陸江蘇省一名5旬婦人突然發燒腹瀉，但起初以為是感冒，不以為意，結果數日後開始神智不清，病況急轉直下，最終不治。醫生懷疑婦人曾經被蜱蟲叮咬，其女兒則深感自責，後悔延誤就醫，「蜱蟲永遠帶走了媽媽」。

死者女兒透過社交平台「小紅書指出，50多歲的母親本月12日突然有發冷、嘔吐和腹瀉的症狀，並表示沒有食慾。她當時以為母親只是普通的感冒發燒，不以為意，讓她吃了藥就去睡覺。不聊，翌日開始，母親出現腰、腳劇痛等症狀，於是求醫。經檢查，其白血球和血小板指數偏低，隔日接受骨髓穿刺後，更發現血液異常，懷疑是曾經被蜱蟲叮咬。

由於自己以往也被咬過，女兒覺得蜱蟲咬人並不是有多嚴重的事，更抱有一絲希望。不過母親病情仍急轉直下，更開始神智不清、痛得翻來覆去，即使打止痛針也無效。一名護士向女兒表示，其母看起來並不像真的身體疼痛，而是像神經系統問題導致，讓一直以為媽媽只是腰背疼痛的她開始擔憂起來。

接下來的時間，死神一天比一天接近，醫生更告知家屬要有心理準備，直言幾乎沒有救活的機會，並建議他們將母親帶回家度過最後日子。最終，女子求醫7天後病逝。對此，女兒深感懊悔，認為如果自己一早重視起來，而不是把病當做是肝腦或者新冠，媽媽的病情就不會被耽誤那麼多。

公開資料顯示，蜱蟲俗稱壁蝨、扁蝨、黑腳蝨、草耙子，主要棲息於草地、農田、森林等野外環境中，以春夏及初秋最為活耀，靠吸食大型哺乳動物，如人類的血液維生。人類被叮咬後，局部皮膚會出現紅腫發炎的症狀，且蜱蟲在吸血的過程中，可能將各式各樣的細菌病毒傳染給人類，帶來包括萊姆病（Lyme disease）、Q熱（Q fever）、兔熱病（Tularemia）等傳染病。

據大陸福建省衛生健康委員會說明，民眾如要預防蜱蟲叮咬，應盡量避免在蜱蟲易孳生、滯留的草地、灌木叢等環境中長時間坐臥停留；進入草叢、樹林等環境中時，宜穿淺色的長衣長褲、不穿涼鞋，避免皮膚裸露；不在草地、灌木叢、樹木上晾曬衣物，從草地、灌木叢、樹木上收拾衣物後要注意檢視清除滯留的蜱蟲。

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文章授權轉載自《香港01》

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