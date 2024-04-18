周大福變周大「褔」！ 陸女買金慘中計 網笑翻：差一點買對

山寨貨市場十面埋伏，商標或商戶名稱「只差一點點」就已經謬之千里。中國大陸1名婦人向消費者投訴平臺求助，早前在淘寶經「周大福」購買3件1.5克金飾，盛惠2,000人民幣（約8,932新台幣），但到手後發現金飾較重，磅重時發現單件接近3克，所以詢問對方，但對方回復稱使用塑膠工藝，女事主經瞭解後發現自己光顧「周大褔」，其「褔」字和香港售賣珠寶金器集團周大福多一點，周大福更澄清，「周大褔」並非其旗下店鋪，提醒女事主謹慎消費。

網友笑稱，「『福』的部首從示字旁，『褔』從衣字旁」、「差一點就買到」、「只差一點點，即可以和真貨會面」。

女事主吳女士向消費者投訴平臺時表示，早前在淘寶看到名為「周大褔」的網店，沒有留意到部首有兩點，以為是香港售賣珠寶金器集團周大福，「周大褔」同樣售賣珠寶金器，吳女孩所以向對方購買3件999足金金飾，收貨後「第一反應是覺得有點重，隔了一段時間就一磅了一下」，就發現總體一個單件接近3克。

吳女孩向客戶服務發交訊息了解，詢問是否加了其他物料，對方解釋本身是空心，所使用3D硬金工藝，內部會注膠加固，吳女大感疑惑，改往周大福門店詢問，職員表示周大福不會添加其他物料，吳女孩再私訊問「周大褔」，對方稱再瞭解事件。

女事主發現自己光顧的「周大褔」，其「褔」字和本港售賣珠寶金器集團周大福多了一點。（微博影片截圖）

到最後吳女翻查收據、包裝等資料，發現「周大褔」雖然採用真店商標，但自己光顧的周大褔的「褔」字比香港名店周大福多一點，原來自己買了山寨品，再問真正周大福，對方強調「周大褔」並非其旗下店鋪，提醒吳女士謹慎消費。

平臺也在網上發現多間「周大褔」在售賣珠寶金器，但相信並非千足黃金。多名線民笑言「差一點就買到真的周大福」、「想買周大福，買到周大褔」、「買金真的要考眼力」。

「福」和「褔」只有一點分別，前者部首示字旁，後者則是衣字旁，至於讀音方面，根據漢語多功能字庫，「福」的讀音與「覆」相同，但「褔」讀作「副」，「福」早於甲骨文時期已經出現。隨著歷史演變，意思和「禍」相對，有保佑、祝福、幸福和福氣的意思，至於「褔」相對比較名不經傳，只在《康熙字典》收錄，現在逐漸被「副」字取代。

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文章授權轉載自《香港01》