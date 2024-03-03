火腿竟藏「帶毛老鼠尾」！他崩潰吐整晚 大陸廠商急回應

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香港01／ 陳進安
大陸一名網友爆料，稱其在所購買的龍大肉食生產的火腿中，發現一截疑似老鼠的尾巴。圖／擷自《香港01》
大陸一名網友爆料，稱其在所購買的龍大肉食生產的火腿中，發現一截疑似老鼠的尾巴。圖／擷自《香港01》

中國大陸山東省青島市一名網友周三（28日）拍片爆料，稱其在所購買的龍大肉食生產的火腿中，發現一截疑似老鼠的尾巴。周四（29日）中午，山東龍大美食股份有限公司客服人員表示，公司有關部門正在調查當中。

影片顯示，在該龍大肉食無澱粉火腿中，露出了半截疑似老鼠尾巴的物體。該網友表示，自己一開始以為是蟲子，「這個上面還有毛」。不過細看之下，他懷疑是老鼠尾巴，「膽汁都快吐出來了，好像是老鼠尾巴，衛生真是堪憂」。

根據該網友提供的火腿外包裝顯示，火腿生產商為山東龍大美食股份有限公司，產地位於大陸山東省煙台市，生產日期為2024年1月28日。周四中午，公司客服人員回應指，公司相關部門同事已經在調查該事件，惟具體的調查結果還沒有出來，調查結果還不清楚。對方未確認火腿中異物究竟為何物，也沒回答是否已經與當事人取得聯繫並進行取證。

官網顯示，山東龍大美食股份有限公司前身創辦於1996年，目前業務板塊主要包括食品業務、屠宰業務和養殖業務。公司堅持以預製菜為核心的食品主體，以屠宰和養殖為兩翼支撐，致力於成為中華預制菜最佳供應商、大陸領先的食品企業。

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文章授權轉載自《香港01》

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