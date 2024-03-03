火腿竟藏「帶毛老鼠尾」！他崩潰吐整晚 大陸廠商急回應
中國大陸山東省青島市一名網友周三（28日）拍片爆料，稱其在所購買的龍大肉食生產的火腿中，發現一截疑似老鼠的尾巴。周四（29日）中午，山東龍大美食股份有限公司客服人員表示，公司有關部門正在調查當中。
影片顯示，在該龍大肉食無澱粉火腿中，露出了半截疑似老鼠尾巴的物體。該網友表示，自己一開始以為是蟲子，「這個上面還有毛」。不過細看之下，他懷疑是老鼠尾巴，「膽汁都快吐出來了，好像是老鼠尾巴，衛生真是堪憂」。
根據該網友提供的火腿外包裝顯示，火腿生產商為山東龍大美食股份有限公司，產地位於大陸山東省煙台市，生產日期為2024年1月28日。周四中午，公司客服人員回應指，公司相關部門同事已經在調查該事件，惟具體的調查結果還沒有出來，調查結果還不清楚。對方未確認火腿中異物究竟為何物，也沒回答是否已經與當事人取得聯繫並進行取證。
官網顯示，山東龍大美食股份有限公司前身創辦於1996年，目前業務板塊主要包括食品業務、屠宰業務和養殖業務。公司堅持以預製菜為核心的食品主體，以屠宰和養殖為兩翼支撐，致力於成為中華預制菜最佳供應商、大陸領先的食品企業。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言