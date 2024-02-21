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外送員花239萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏2.6億現金」天人交戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子三年前入住要價台幣239萬元的法拍屋，近期換燈泡時，意外發現天花板裡面藏有台幣2.6億元的真鈔，相當震驚。 示意圖／ingimage
一名男子三年前入住要價台幣239萬元的法拍屋，近期換燈泡時，意外發現天花板裡面藏有台幣2.6億元的真鈔，相當震驚。 示意圖／ingimage

該說是意外的驚喜嗎？一名男子三年前以56萬人民幣（約新台幣239萬元）買下一間法拍屋，某天換燈泡時發現天花板掉出6200萬人民幣的現金（約新台幣2.6億元），相當震驚。經過一番思考和掙扎，考量到私下侵占這筆錢可能會讓自己身陷牢獄之災，於是報案交由警方處理，卻也讓他獲得公司獎勵誠實的2萬元人民幣（約新台幣8.5萬元）。

根據陸媒報導，中國大陸河南有一名張姓外送員，三年前用所有積蓄買下一間法拍屋，總共花費56萬。由於買房後手頭相當吃緊，加上考量到屋況還很新，因此就沒再重新裝修，而是直接入住。

直到近日，張先生感覺客廳的燈光經常忽明忽暗，於是決定買新的燈具回家自行換上。張先生請同事前來家中協助，就在他把舊的燈具拆下時，發現天花板裡面好像有藏著東西。在好奇心的驅使下，他小心翼翼地拆開一塊天花板，驚見裡面堆滿了數不清的人民幣現金。

張先生跟同事一起數了一整晚，算出那疊現金的總金額為6200萬，這筆天文數字，足夠讓他一輩子衣食無憂，過上皇帝般的生活。不過考量到這筆來路不明的金錢「很可能和房子前主人的黑歷史有關」，經過幾晚的輾轉難眠以及內心的一番掙扎，張先生考量到從法律的角度來看，侵占這筆錢可能會使自己陷入牢獄之災，於是決定聯繫警方報案。

警方調查後發現，這筆錢確實是前屋主的違法所得，其來源與某項犯罪活動有關。根據大陸《民法典》第124條規定：因無因管理、不當得利取得的財產，應當返還。因此張先生如果選擇私自保留這筆錢財，未來可能面臨刑事責任。警方公開表揚張先生拾金不昧的善舉，而張先生任職的外送平台得知這件事情後，也獎勵了張先生2萬元。

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