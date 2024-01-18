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秀舞藝後換手藝...海底撈新增「毛線小屋」手作課程 不用餐也可預約

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現海底撈另開起「海底撈毛線小屋」的手作毛線地毯體驗課程，即便不用餐也可來電預約體驗。擷自梨視頻影片
有網友發現海底撈另開起「海底撈毛線小屋」的手作毛線地毯體驗課程，即便不用餐也可來電預約體驗。擷自梨視頻影片

中國大陸繼海底撈店員跳起抖音當紅舞曲「科目三」後，有網友發現位於杭州的一家海底撈又有新花招，在秀完科目三的舞藝後改秀手藝，這間海底撈還另開起「海底撈毛線小屋」的手作毛線地毯體驗課程，即便不用餐也可來電預約體驗。

根據梨視頻的影片，畫面中的「海底撈毛線小屋」一次可容納4名消費者同時製作手工毛線地毯，即便不用餐也可以直接來電單純預約課程，收費在39至99元人民幣不等(約台幣171元至435元)，若是用餐客人則憑證可享5折的價格。

梨視頻報導稱，近期由於是新活動，預約打毛線的排隊人數較多，且該活動在周末假日不開放，僅在平日周一至周五上午11點30分至下午5點開放體驗，想體驗的客人按照以往的規定也是需要現場取號，有時也會因為人潮眾多造成取號後無法體驗的情況。

網友表示：「海底撈自己開商場吧」、「建議海底撈開大商場，裡面各種服務一條龍」、「如果功夫花在餐食口味上，應該能得高分」、「海底撈的業務範圍好寬」。

也有網友認真討論起打毛線課程：「哇！這個毛線畫我一直都想玩，外面做一次也不便宜，在海底撈既能吃火鍋還能打折，什麼時候推廣」、「製作時間需要兩個鐘頭，那還要不要吃啊。 但我想去！」。

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