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幸福肥！哈爾濱鴿被遊客餵胖「雙下巴炸出」 一票人笑瘋：哥們吃太好了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在哈爾濱街道上，捕捉到一個被遊客餵食到胖成球狀的鴿子，引發熱議。圖片來源/微博「西部決策」
有網友在哈爾濱街道上，捕捉到一個被遊客餵食到胖成球狀的鴿子，引發熱議。圖片來源/微博「西部決策

中國大陸黑龍江哈爾濱近來因寒冬飛雪，整座城市儼然成為冰雪世界，成為熱門的觀光景點。本月11日有網友在哈爾濱街道上，捕捉到一個圓圓的身影，仔細看發現是一隻被遊客餵食到胖成球狀的鴿子，對此，網友幽默回應，「遊客來（哈爾濱）了，鴿子都跟著享福」。

哈爾濱旅遊近來在大陸社交媒體上爆紅，許多大陸南方城市的民眾，紛紛帶著家人、朋友前往哈爾濱體驗漫天飛雪的浪漫，而這波熱度藉由社交平台不斷傳播而持續蔓延，也促使大陸國內觀光再度創下新紀錄。

根據陸網報導，日前一名網友分享，哈爾濱中央大街上出現一隻「鴿豬」，這隻鴿子因為被太多旅客餵食，而胖了好幾圈。除此之外，留言區有網友分享，不只這隻，路上的鴿子幾乎都胖了一圈，對此，有網友貼出去年11、12月的旅遊照，表示當時一切都還很正常，誇張對比瞬間引發網友熱議。

有網友幽默回應，「沒放大前還以為是兩隻」、「過完年別說飛了，走路都費勁了」、「秋天還很苗條」、「幾年前它們還是一群有下顎線的帥鴿」、「鴿：誰說老子胖，老子我幸福著呢」、「鴿：憑本事一口一口吃成這樣的」、「就不能再搞一批輪個班嗎」、「哥們吃太好了」、「瞧這雙下巴」。

另外，也有網友解釋，「過冬鳥類都是這樣，休息時故意炸開全身羽毛，讓空氣填充進去起到保暖隔冷作用，不是吃胖，它飛的時候會恢復到正常體型」、「這是冬天凍的，炸毛了取暖，天暖時候就不炸毛了」、「天冷的時候鴿子會炸起羽毛，看起來蓬蓬松松變大了是為了保暖」。

哈爾濱 鴿子 黑龍江 觀光景點

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