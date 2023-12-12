算凶宅？夫妻用市價買房 後得知前住戶恐怖事件...怒告賣家結果出爐

屋內曾發生持刀傷人案，傷者送院身亡，房屋算不算是凶宅？上海1對85後（即1985年後出生）夫婦用了105萬人民幣（約新台幣460萬元），購買860平方呎的房屋，2年後因屋內漏水問題和鄰居閒聊，當時才發現原來上一手男租戶用刀捅傷妻子後逃離住家，傷重的妻子送院搶救後不治，嫌犯最終落網。屋主清理好房子後以市價賣給該對夫婦，他們質疑賣家和仲介有心隱瞞，將賣家告上法庭，但對方供稱死者並非死在屋內，所以涉事房屋不算是凶宅，經法庭介入後，雙方達成和解，賣家賠償23萬人民幣（約新台幣100萬元），仲介雖然沒有被控，但也退還仲介費用。

事發起因是1對再婚中年夫妻租住涉事房屋，男方和女方帶來的小孩組成一家三口，但張姓人夫和孫姓妻子因經濟問題而感情破裂，到了2019年2月9日正值農曆新年年初五，夫妻再次發生爭執，張男持刀捅傷孫女，逞兇後一度逃去無蹤。孫女送院接受搶救，最終不治，張男事後被捕接受法律制裁。

屋主母女事後清理好房子後透過仲介宣傳帶看，當時1對住在市區的85後夫妻以105萬人民幣（約新台幣460萬元）買入，讓父母退休後有一個良好的居住環境，但因屋內漏水，所以他們和鄰居閒聊，因而知曉上一手租戶案件。他們向居委人員求證，幹部指出「事情是有的，但你買的時候，我說你有沒有先了解清楚？」，但85後人妻表示「倒沒了解清楚」。

該對85後夫妻質疑賣家隱瞞單位是凶宅一事，要求賣家撤銷買房合約、退還房款，以及賠償裝修費、稅費、精神損失費等。

但倪姓賣家供稱，房子低價售出，她當時解釋房子「是出過事的，是男的跟女的夫妻吵架，然後男的把女的砍傷了」。女方傷勢嚴重送院不治，在屋外死亡，所以房子並非凶宅，但原告委託代理人表示，被告沒有披露持刀捅傷一事，只是指夫妻吵架，打到入醫院，價錢符合該小區其他戶的房價，絕非低價賣出。

法官認為，凶宅是民間概念，沒有法律定義，一般而言，解作在屋內非正常死亡，另一個是死亡的地點，僅限於房屋內。根據警方提供資料，孫女被送到醫院搶救時仍然清醒，案件爭議焦點主要是原告方是否有權撤銷《上海市房地產買賣合約》，理由並非單位凶宅，反而是被告有否向原告揭露過單位情況，但雙方各執一詞，均沒有實際證據。

經法官多次調解後，雙方各退一步達成和解，沒有解除原有合約，被告向原告賠償23萬人民幣（約新台幣100萬元）。另外，仲介公司雖然沒有被控，但也退回當初仲介費用。