爸媽出錢一落地就有房！「躺平男」考慮移民英國 網1原因支持：沒損失

近年不少人選擇移民英國，有人更在當地置業安居，不過移民始終是人生大事，要作出決定並非易事。最近1名30歲男子在網上討論區發文，表示自己未有另一半，在香港任職月薪2萬多元的物管行業，而父母一直鼓勵他移民，甚至願意出錢幫助他在英國「上車」，兩老閒時可以到英國探望他。男子稱自己沒有宏大理想，一直過着「躺平」的生活，即使到英國生活，也大多只會找份貨倉工作，種種因素讓他非常苦惱應否移民。

樓主在連登討論區以「如果老爸老媽幫你在英國北面買層樓 你會不會移民」為題發文，表示其父母一直希望他移民外國，「雖然家裡不算有錢，但說可以幫我在英國買樓，有空來拜訪我」。他表示，其家人有可能為他在紐卡素、利物浦、列斯等英格蘭城市置業，也有可能會選址在威爾斯或蘇格蘭。

樓主指，自己年近30歲，「本身在香港躺平」，不喜歡生活壓力太大，也沒有女朋友，在香港任職物管，月入2萬多港元（約新台幣8萬多元），個人儲蓄約20萬元（約新台幣80萬元）；由於一落地即「有樓在手」，因此樓主即使最後決定移民，亦只打算在一般貨倉上班。

樓主坦言「本身也是喜歡英國的」，但移民屬人生大事，故他仍非常苦惱，打算詢問其他網友的意見。帖文立即引來熱議，不少人都支持樓主移民，認為有父母出資買樓，毋須支付租金的話，生活壓力不會太大，加上樓主本身在香港並非高薪厚職，捨棄的東西不多，「就去吧，反正沒什麼損失為什麼不去新地方試試看，你說你高薪厚職會少找很多錢就算了」、「你估算工資沒有大跌就走吧」、「一個人在英國有樓有車上班不會有什麼壓力，差在頂不頂得住悶」、「單人council tax（市政稅）有折，不用交房租min pay（最低工資）也夠用」。

不過，也有部份網友勸樓主三思，留言稱「留港吧，都30歲很難過得去重新適應」、「外國住過沒？如果去都沒去過怎麼知道自己喜歡著？」。

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文章授權轉載自《香港01》