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未成年兒偷偷變賣家中18公斤黃金買藍寶堅尼 媽媽氣炸追共犯

聯合新聞網／ 綜合報導
此為金條示意圖，非新聞當事人變現的黃金。路透資料照
此為金條示意圖，非新聞當事人變現的黃金。路透資料照

中國大陸湖北省武漢市去（2022）年出現一起黃金偷竊案，一名劉姓婦人表示，家中重達31斤(18.6公斤）金條竟不翼而飛，事後才發現竊賊竟是自己的兒子。由於兒為未成年，在委託一名呂姓男子變賣後，將換得的565萬人民幣(約2486萬元台幣），買下一輛藍寶堅尼（Lamborghini）及其他奢侈品，兒還豪氣打賞呂男21萬人民幣(約92.4萬元台幣）。

陸媒「猛獁新聞」微博報導，該起「家有內賊」偷竊案，劉姓婦人並未提告兒子，僅向呂姓男子提告，由於該筆打賞的「獎金」，並非呂男經由合法勞動獲取的報酬，並也損害到了劉女的利益，大陸人民法院近日判決呂男必須歸還21萬元人民幣(約92.4萬元台幣）。

大陸網友對此則留言表示：「好多好多錢啊！」、「別家的黃金都是以克計算，他們家竟是用斤」，也有人發現，該名未成年男子以565萬人民幣(約2486萬元台幣），作為31斤黃金變現的金額「好虧！」，若依大陸的黃金價格估算，31斤(18.6公斤）的金條約能換得883萬人民幣(約3885萬元台幣），少年幾乎少拿了318萬人民幣(約1399萬元台幣）。

藍寶堅尼 未成年 金價

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