未成年兒偷偷變賣家中18公斤黃金買藍寶堅尼 媽媽氣炸追共犯

「能共你沿途來爬天梯，不用忌諱，中傷流言全捍衛…」C Allstar《天梯》一歌道出真愛戰勝一切包括閒言閒語，江蘇省就有1對「重女輕男」新人舉行婚禮，體重達到220磅的新娘成為全場焦點，引來親朋戚友在背後嘲笑用錢買愛郎，新娘當場難過落淚。事實上新娘來自一個普通農村家庭，並非大富大貴，和新郎的確相愛結婚，新郎即場向愛人給了一個愛的擁抱，而且輕言安撫，甚至說出真愛宣言，暖心行為令在場賓客羞愧。

2023-12-08 08:36