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大陸再現特調咖啡「蔥香拿鐵」引熱議 網友：來杯拿鐵不要蔥謝謝

香港01／ 撰文：范玉瑩
大陸出現一款「蔥香拿鐵」，讓不少網友熱議「可以不要蔥嗎」、「愛吃蔥和愛喝拿鐵的人都沉默了」。 圖／翻攝自四川觀察
大陸出現一款「蔥香拿鐵」，讓不少網友熱議「可以不要蔥嗎」、「愛吃蔥和愛喝拿鐵的人都沉默了」。 圖／翻攝自四川觀察

中國大陸近年掀起不少「特調」咖啡熱潮，從咖啡泡飯、生蠔咖啡到醬油拿鐵，再到瑞幸的醬香拿鐵，好喝與否評價不一，但造型感官方面都足夠吸睛。

近日，大陸又出現一款「蔥香拿鐵」，讓不少網友熱議「可以不要蔥嗎」、「愛吃蔥和愛喝拿鐵的人都沉默了」、「蒜香美式何時提上日程」等。

據相關影片，製作者先是將蔥花切碎放到杯子底部，再加入滿杯冰塊，倒入牛奶，最後加入萃取咖啡液，並在頂部撒上蔥花裝飾。

相關做法流傳網絡後引發不少討論，多數網友認為是「黑暗料理」，驚呼「現在喝咖啡都要說不要蔥了」、「愛喝咖啡和愛吃蔥的人都沉默了」、「我的沉默震耳欲聾」。

此前大陸亦出現過不少特調咖啡，如廣東的生蠔咖啡、寧夏的牛肉湯拿鐵、上海咖啡店推出的咖啡泡飯、醬油拿鐵等。有網友評論表示，這些特調咖啡的內核在於將「牛奶+咖啡」這一經典組合「玩」成了「排列組合」的自由模式。

網友看法：

你好，一杯蔥香拿鐵，不要蔥，謝謝

我選折耳根拿鐵！

誰來救救蔥！

我真的會謝

靈魂發問：好喝嗎

蒜香美式什麼時候提上日程！

好好一個牛奶＋咖啡的經典組合，硬生生被弄成了排列組合

延伸閱讀：

「醬香拿鐵」強拉業績　瑞幸第三季多賺近10億元　展店逾2400門市

瑞幸醬香拿鐵走紅　傳蜜雪冰城將聯名五糧液推濃香白酒檸檬水？

文章授權轉載自《香港01》

咖啡 牛奶 牛肉湯

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