男子每月砸3.6萬買刮刮樂 算算回收獎金：下班繞過彩券行吧
根據陸媒報導，中國大陸上海市一名25歲的程式設計師，似乎讓自己陷入依靠購買刮刮樂紓壓的迴圈。報導稱，男子憑著一種「別人都能中，為什麼我不能中？」的思維邏輯，讓他每年花上10萬元人民幣（約為台幣44萬）、每月平均則花費8300元人民幣（約為台幣3.6萬）大量購買刮刮樂。
該名男子自述購買刮刮樂的心境，強調自己剛開始也只是一次購入幾張「娛樂一下」，直至一年前因為工作不順，加上與女友的感情破裂，才開始靠著購買刮刮樂紓壓，平均一天會買入10至15張刮刮樂。他聲稱自己一直有一種想法：「別人都能中，為什麼我不能中？」也坦言這樣的思路迴圈，讓他刮到只剩彩券行老闆這個朋友。
在這樣日日小賭的習慣成癮後，該名男子甚至輸光了原本要買車的經費，對此感到十分後悔。但他也坦承，每當自己想戒斷購買刮刮樂的癮時，又會在社交媒體上看見有人中獎的消息或報導，於是又陷入其中無法自拔。目前他希望能將心思全都轉移到工作上，讓自己無暇去想刮刮樂，也將改變下班路線，直接繞過彩券行。
對於自己在過去一年間，每月花上一半的薪資投入刮刮樂，他也透露，中過最大的獎金是人民幣1千元（約為台幣4405元），一年下來拿回的彩金約有4萬多元人民幣（約為台幣16萬元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言