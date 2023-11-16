影／陸瘋傳肉舖員工「用嘴剃骨」老手藝 網傻眼：不怕寄生蟲？

多數民眾在外吃飯時，十分注意餐廳的衛生與員工品質。據陸媒《紅星新聞》報導，近日中國大陸安徽省淮北市有一肉鋪，驚傳員工「用嘴剃骨」，而該店家更聲稱其為傳統老手藝，引發網友熱烈討論。

近日，大陸的社交平台上瘋傳肉舖員工「用嘴剃骨」的影片，影片中的店員用嘴咬住羊肉的肋骨，奮力地將其一一挑出後，再將骨頭丟往身旁的垃圾桶。影片爆紅後，店家老闆聲稱，用嘴剃骨的速度較快，是幾十年傳統切肉的老手藝。

不過，店家不衛生的「用嘴剃骨」行為也引起了當地市場監督管理局注意。目前該影片已於11月14日刪除，經管理人員查核，該肉舖老闆是為了博取眼球，與促進線下銷售而進行「擺拍」，監管局也會加強規範該店家。

新聞一出，不少網友認為用嘴剃肉太過噁心，並擔心員工因此感染寄生蟲，「先不說衛不衛生的問題，直接用嘴碰生肉、生骨頭，難道不害怕感染到什麽寄生蟲嗎？」、「這不是老手藝，這是老嘴藝」、「我不理解」、「好噁心，生肉放嘴裡，寄生蟲感染機率也挺大，這樣對自己不衛生，對別人也不衛生啊」、「你豁得出去嘴剃，我豁不出去吃肉」。