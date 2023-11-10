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佛羅倫斯驚見陸女穿漢服逛大街 惹來同胞諷「多難為情」

聯合新聞網／ 綜合報導
身穿大紅漢服的女子在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。擷自抖音
身穿大紅漢服的女子在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。擷自抖音

義大利佛羅倫斯向來遊客如織，但若在旅遊人潮中發現有人穿起自己國家的傳統服裝，會做何感想？一名中國大陸網友近日在抖音上傳一則影片，影片中一名女子身穿大紅色漢服，妝髮也特別搭配服裝梳起古裝造型，此舉卻引來疑似也是陸籍女遊客的反感，質問該名漢服女子「多難為情」。

從抖音歷史影片上看，這不是第一次有陸籍遊客在佛羅倫斯穿起漢服拍照，有人還換穿多件不同款式的漢服，在著名景點聖母百花大教堂及老橋等地拍下穿漢服的身影。

但該名身穿大紅漢服的女子，卻在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。一名身穿黃色外套的女遊客先是向漢服女子走近，詢問她是否「是中國人」，漢服女子也大方坦承自己是中國人。在確認身分後，黃衣女遊客才向漢服女子表示：「為什麼旅遊要穿這種衣服？」「一看就知道，這多難為情」。

漢服女子並未退縮，反問黃衣女子「這是我們中國的傳統服裝」、「我為什麼不能穿這種衣服？」等語，然後繼續在百花大教堂附近的街頭擺拍。

該影片在抖音曝光後，部分大陸網友認為，「會說中國話的未必是中國人，長著中國臉的未必是中國心」、「中國的美並不是所有人都能欣賞」、「別回中國了，會讓妳難為情」。但也有人指稱這根本不是漢服是戲服，「這種誇張的雲袖緞，跟古代勞作的老百姓有半點交集嗎？」

也有網友反嗆該名黃衣女遊客，認為中國的漢服之美，其實無論在哪個國家都可以表現，「社會在前進，但很多人的思想依然陳腐」、「有些國人骨子裡自卑」、「文化自信真好看」，也有人敲碗表示：「這漢服美極了！別打馬賽克呀，讓中國人看看這位覺得難為情的大姐長什麼樣子」。

身穿大紅漢服的女子在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。擷自抖音
身穿大紅漢服的女子在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。擷自抖音

漢服 佛羅倫斯

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