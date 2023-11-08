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為何出國不要說中文？他點餐慘被陸客白眼 苦主揭真相：他們不想承認

聯合新聞網／ 綜合報導
在人生地不熟的地方若遇到會說中文的人，難免會忍不住想用母語寒暄幾句。示意圖／聯合報系資料照
在人生地不熟的地方若遇到會說中文的人，難免會忍不住想用母語寒暄幾句。示意圖／聯合報系資料照

在人生地不熟的國外，若能遇到會說中文的人，難免會忍不住想用母語寒暄幾句。不過日前一名大陸網友感嘆，剛開始在英語系國家打工時，若遇到華人都會盡量提供中文服務，沒想到卻反而被翻白眼或粗魯無禮地對待，讓他納悶，究竟該怎麼調節語言系統，用中文溝通不會更方便嗎？

一名網友在小紅書以「海外打工遇到大陸客人該不該說中文」為題發文分享在紐西蘭的工作經歷，他指出，某次來了一組彼此間用中文溝通的陸客，便貼心地主動表示可以用中文點餐，沒想到直接被對方翻白眼。另一次則是一群中年男子在談生意，得知原PO是大陸人後，便開始傲慢地要求他端茶倒水，讓他苦不堪言。

原PO進一步說明，上述的「奧客」都是在說中文的情況下發生，一旦改成英文溝通，遇上奧客的機率便會大大降低，因此已經許久沒使用中文了，沒想到卻因為最近店裡湧入大量陸客，而被老闆要求直接對客人講中文，令他十分為難該如何調節語言系統，深怕又被無禮對待，「每天都要糾結一萬次」。

貼文一出，旋即釣出不少網友出面解釋，「還是謹慎些，說中文不一定是大陸人」、「不是不會英文，而是為了充分享受旁人聽不懂的輕鬆狀態」、「我是去體驗國外生活，說中文根本不像旅遊」、「看到對方長相就自己判斷直接說中文，好像也蠻冒犯人的」、「對我來說腦子是英文模式，講中文就要換成中文模式，點餐又說不了幾句話，就懶得切換了」、「個人希望服務生說英文保持專業，有一定距離對雙方都好」。

部分苦主感嘆，「很多都不承認自己是大陸人」、「要接受有些人是不喜歡大陸的，我同事就是有錢、有閒、有學歷，卻對大陸意見很多」、「有些人會刻意迴避或裝不懂中文，有年紀的甚至會有點攻擊性」、「本身是護理師，有次遇到陸籍媽媽，便主動說中文想讓她感覺安心，結果她冷漠看了我一眼，一句話都沒理」。

另外，也有許多過來人給原PO建議，「法國有些店員會戴不同小國旗的胸針，代表會說的語言」、「過去說Hello 你好（意思很明顯，我會中文也會英文），讓客人選擇語言模式」、「最好別說中文，說中文的客人最難搞，所以一律說英文避免麻煩」、「口音看人群，根據顧客反應判斷」、「等客人問了，你及時幫忙才是雪中送炭，不然有的人會有被偷聽的感覺」。

一名大陸網友感嘆，剛開始在英語系國家打工時，若遇到華人都會盡量提供中文服務，沒想到卻反被翻白眼或粗魯無禮地對待，讓他苦不堪言。 圖／擷自小紅書＠免費小菜
一名大陸網友感嘆，剛開始在英語系國家打工時，若遇到華人都會盡量提供中文服務，沒想到卻反被翻白眼或粗魯無禮地對待，讓他苦不堪言。 圖／擷自小紅書＠免費小菜

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