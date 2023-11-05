她全身麻醉手術後被醫囑「不能睡」 好友1招解決笑翻眾人
許多民眾害怕走進牙醫診所，其中「拔牙」更被認為是最恐怖的環節之一。據陸媒《西部決策》報導，中國大陸江蘇省淮安市有一女子因拔牙而做全身麻醉，術後醫生叮囑女子朋友「千萬不要讓她睡著」，好友竟想出「一妙招」叫醒女子。
報導指出，女子的好友葛先生表示，朋友家是賣糖果的，從小就愛吃糖，因此現在需要拔掉十幾顆牙。葛先生說明，好友拔牙做了全身麻醉，手術過後醫生便叮囑女子的朋友們「術後6小時不能睡，睡著的話可能有生命危險」。
葛先生透露，當下他們認為要不斷叫醒女子很麻煩，因此大家靈機一動，買了一台小喇叭，每隔幾分鐘就播放「眼睛睜起來，不要睡覺」將對方吵醒，達到兩全其美的結果。
新聞一出，不少網友都被這群好友的行為笑倒，「有這些朋友是她的福氣，哈哈」、「不如來段相聲，這樣時刻興奮著」、「朋友有愛但不多」、「定個鬧鐘，每隔5分鐘響一次」、「把她拉起來打麻將」。
還有網友分享周遭親友與自己全身麻醉的經驗，「我上次全麻拔牙，一出來就讓我不要睡，但腦袋昏昏沉沉的只想睡覺，太痛苦了，好幾個小時呢」、「我媽做手術也是全麻，醫生也是不讓她睡，我時不時的喊，喊到我媽開始說我煩死了，不讓她睡覺」、「我上次全麻後，因為是一個人住院，我隔壁病床的每隔幾分鐘就叫我一次，我都不好意思了，但是真的控制不住不睡」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言