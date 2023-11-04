男備82萬聘金被嫌不夠怒分手 乾脆辭職當旅費走遍40個城市

中國大陸結婚盛行彩禮文化，男方除了要備妥婚房外，還需準備聘金，對當代年輕男性而言是一大經濟壓力。山西一名男子備妥18.8萬人民幣（約新台幣82.8萬）的彩禮，卻被女友嫌棄不夠，還要多3萬人民幣（約新台幣13.2萬）才肯嫁。他無法接受，乾脆與女友分手、辭去工作，拿著這筆「彩禮」四處旅遊。

根據陸媒《九派新聞》報導，山西一名朱姓男子與女友透過相親認識，兩人順利交往八、九個月，因此打算結婚，當地彩禮行情約18.8萬人民幣，他拿出自己16.8萬人民幣的積蓄，另外又跟朋友借了2萬人民幣。想不到接近婚期之際，女友又要求多給3萬人民幣，兩人喬不攏因此吵架，最終分手作罷。

朱男表示，父母本還要求他去爭取，但他認為壓力很大，不想這樣，他在太原從事服務業，起初打算請假旅遊，但公司不准假，因此他乾脆離職，先把錢還給朋友，再拿著剩下的「彩禮」到大陸各地方旅遊。

朱男表示，他花了五個月的時間走遍40多個城市，花了約3萬多，主要交通依靠綠皮火車、住宿選擇青年旅館，花費其實不大。朱男說，他不排斥婚姻或相親，但相親時他都會有點難受，想著自己相親時與女方吃海底撈、看電影，但自己父母根本沒吃過海底撈，父母本打算為他負擔房子的頭期款，令他感到更加心疼，兩人很多地方都沒去過，還一心要為兒子買房。

朱男說，暫時不會告訴父母辭職的事情，擔心兩人無法接受，之後若是不繼續旅行，朱男打算到內蒙古探望做小生意的父母。至於網路上對他的討論或謾罵，他也淡然表示，「罵就罵，不在乎別人說我什麼」。