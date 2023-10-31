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奧客大媽稱吃榴槤後不適 拿3粒果核強行換貨...老闆強硬回擊獲網讚

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸安徽1名大媽買榴槤吃光後，稱家裡小孩吃了肚子不適，竟拿著3顆榴槤核到店裡強行要求換貨。圖片來源／影片截圖。
大陸安徽1名大媽買榴槤吃光後，稱家裡小孩吃了肚子不適，竟拿著3顆榴槤核到店裡強行要求換貨。圖片來源／影片截圖。

大陸安徽1名大媽買榴槤吃光後，稱家裡小孩吃了肚子不適，竟拿著3顆榴槤核到店裡強行要求換貨，即使店主指如真有問題會承擔相關醫療費用，但大媽仍堅持要換榴槤，店主堅持拒絕，最終報警才能解決事件。店主事後仍十分生氣，斥責「感覺就是故意來找事的」。

事件引來網友熱議，網友指責大媽離譜，大讚店主做法，「今天給她換了，她明天就敢再換1次」、「太貪心了吧」、「真無語...」。

綜合陸媒報導，事發10月29日，安徽阜陽1名大媽買榴槤吃光後，帶著3顆榴槤果核到店裡要求換貨。

安徽阜陽1名大媽買榴槤吃光後，帶著3顆榴槤果核到店裡要求換貨。圖片來源／影片截圖。
安徽阜陽1名大媽買榴槤吃光後，帶著3顆榴槤果核到店裡要求換貨。圖片來源／影片截圖。

店主趙女士向媒體表示，當日大媽買了1個榴槤，剩下3顆榴槤核就到店舖要求換貨，聲稱家裡小孩子吃後身體不適，「又吐，肚子又脹」。趙女於是叫大媽帶小孩子到醫院檢查，承諾如真的是因吃了榴槤不適，她會承擔醫療費用，「我說你要是小孩子吃壞了，你到醫院去檢查，如果是吃我的榴槤造成的，一切費用由我來出」。

惟大媽未有理會，堅持要換榴槤，趙女則直言由於只剩榴槤核，不可能換。大媽未能得逞，便在店裡吵鬧，「我說沒法給你換，她就在這裡吵」。最終趙女報警求助，大媽的兒子也趕來把她接走。

趙女事後仍很生氣，「我做這麼多年生意還沒遇到過這種人，肯定是故意鬧事的」。

事件引來網友熱議，紛紛批評大媽離譜，又大讚店主做法，「今天給她換了，她明天就敢再換1次」、「太貪心了吧」、「真無語...」。也有網友笑言大媽的行為「不夠瘋」，「應該帶著拉出來的粑粑（排泄物）來換榴槤」。

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文章授權轉載自《香港01》

榴槤 奧客

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