報紙包鈔票！人夫8萬人民幣私房錢藏在兒子書櫃中 妻當廢紙賣掉

將家中廢紙賣掉或拿去回收前，還是多看兩眼吧！ 日前內地有人妻執拾家中雜物，將不少東西當成廢品賣掉，不過她並不知道，當中竟包括丈夫8萬元（約35萬台幣）的私房錢。 原來丈夫將私己錢用報紙包好，可能這「偽裝」實在過於完美，人妻竟直接當成廢報紙拿去賣掉。 所幸在警方幫助下，２人順利取回該疊紙鈔。

湖北隨州市民王女士於10月22日前往曾都公安分局溳水派出所報警，稱日前執拾家中雜物時，誤將丈夫5萬元（約22萬台幣）私房錢當成廢紙賣掉，希望警方幫忙尋回。 原來王女士的丈夫偷偷用報紙將大疊紙鈔包好，並私藏到兒子的書櫃中。 由於包裹嚴絲合縫，看上去就是四四方方的廢報紙團，所以王女士便沒有拆看，直接當成廢紙，與兒子的書一同賣掉。

湖北市民王女士誤把丈夫8萬元（約35萬台幣）私房錢當成廢紙賣掉，希望警方幫忙尋回。（「平安曾都」抖音影片截圖）

警方接報後翻查閉路電視，花了不到半小時就在廢品站找到該疊紙鈔，順利歸還給王女士及丈夫。 他們聽從警員安排，將廢紙重量差價200元（約886台幣）補給店家後，從警員手中接過該疊未拆封的紙鈔。 不過當警員要求當面清點後，卻發生令人吃驚的一幕，原來紙鈔不止5萬！ 王女士丈夫這才承認「真實私房錢」銀碼，其實他藏的不是5萬元人民幣，而是8萬元（約35萬台幣）。 最終在王女士與丈夫見證下，警員將8萬元人民幣交還二人，他們亦對警方表示感謝。

事件曝光後引起網友熱議，有人形容事件「可笑」，猜測丈夫隱瞞真實銀碼，可能是打算找回來後還能瞞着妻子私藏一部份，沒想到仍是「失而復失」，「是想找回來後還能藏三萬吧，可惜沒逃過民警的火眼金睛」、「唉，尋回來也不是你的了～可能還得跪搓衣板」、「夫生異心，藏私房錢八萬！ 妻當廢品賣掉，報警五萬。 民警全額找回，可笑世間夫妻」。

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文章授權轉載自《香港01》