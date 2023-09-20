UNIQLO掐脖拖行抓錯賊！女賣場喊痛驚嚇掉淚

日本服裝公司UNIQLO，數日前在中國大陸西寧市的賣場上，疑似誤會一名當地女性消費者偷竊衣物，當場以掐脖方式拖行該名女客人到收銀台，爾後才驚覺該名女性已買單，女子在賣場上驚嚇掉淚的畫面被網友上傳至微博，引起大陸網友群起公憤，直喊：「UNIQLO退出中國」。

該則賣場影片在9月18日上傳，原PO指稱，一名女性顧客因為在大陸萬達廣場西寧海湖店的UNIQLO購物時，因被懷疑沒買單視同偷竊，當場被兩名工作人員掐脖拖行到收銀台。在女顧客出示購物收據後，工作人員才不再找她麻煩，但也未賠禮道歉。

陸媒隨後採訪UNIQLO，UNIQLO的客服回應表示：「我們這邊已瞭解到情況了，在核實了，此事可能存在誤會」，並表示之後會有人處理此事，隨即掛掉電話。根據陪同該名女性、也在店內購物的親友的說法，掐脖拖行的工作人員在發現自己搞錯了，便躲在店內不願意出現，店家也未正面回應此事，令人氣憤難平。

微博網友則認為：「懷疑顧客沒買單，直接讓顧客出示購物小票不就好了？為什麼要掐人家脖子拖到了收銀台?事後還不道歉？以後誰敢去消費？」、「如果要掐我脖子，我不介意報警並把事情鬧大」、「讓商家賠償精神損失，名譽損失費，並且帶著去醫院驗傷」、「優衣庫請退出中國吧」。

有不少網友說，也曾經被UNIQLO誤會沒買單，在出示收據後「驗明正身」，同樣得到「就這樣算了」、「也沒道歉」的回答，「本人也遇到過非常無禮的優衣庫員工」。