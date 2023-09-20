快訊

奇蹟！7歲童3年看17位醫生仍找不出病因 母求助ChatGPT結局逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UNIQLO掐脖拖行抓錯賊！女賣場喊痛驚嚇掉淚

聯合新聞網／ 綜合報導

日本服裝公司UNIQLO，數日前在中國大陸西寧市的賣場上，疑似誤會一名當地女性消費者偷竊衣物，當場以掐脖方式拖行該名女客人到收銀台，爾後才驚覺該名女性已買單，女子在賣場上驚嚇掉淚的畫面被網友上傳至微博，引起大陸網友群起公憤，直喊：「UNIQLO退出中國」。

該則賣場影片在9月18日上傳，原PO指稱，一名女性顧客因為在大陸萬達廣場西寧海湖店的UNIQLO購物時，因被懷疑沒買單視同偷竊，當場被兩名工作人員掐脖拖行到收銀台。在女顧客出示購物收據後，工作人員才不再找她麻煩，但也未賠禮道歉。

陸媒隨後採訪UNIQLO，UNIQLO的客服回應表示：「我們這邊已瞭解到情況了，在核實了，此事可能存在誤會」，並表示之後會有人處理此事，隨即掛掉電話。根據陪同該名女性、也在店內購物的親友的說法，掐脖拖行的工作人員在發現自己搞錯了，便躲在店內不願意出現，店家也未正面回應此事，令人氣憤難平。

微博網友則認為：「懷疑顧客沒買單，直接讓顧客出示購物小票不就好了？為什麼要掐人家脖子拖到了收銀台?事後還不道歉？以後誰敢去消費？」、「如果要掐我脖子，我不介意報警並把事情鬧大」、「讓商家賠償精神損失，名譽損失費，並且帶著去醫院驗傷」、「優衣庫請退出中國吧」。

有不少網友說，也曾經被UNIQLO誤會沒買單，在出示收據後「驗明正身」，同樣得到「就這樣算了」、「也沒道歉」的回答，「本人也遇到過非常無禮的優衣庫員工」。

UNIQLO

延伸閱讀

傳記作者揭馬斯克真實面：就是個混蛋 但只有這樣才能成功

黛安娜「害群之馬」紅毛衣破拍賣紀錄！曾被白金漢宮退回

騎士為超車逆向 迎面撞上大卡車瞬成火球當場殞命

新光長公主吳欣盈比利時婚禮連王后都來了！老公有貴族頭銜

相關新聞

陸神童昔16歲讀博士…今靠爸媽接濟 他讚滿意：不用看人臉色

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣...

3大叔直播帶貨 1晚賣1000噸洗衣粉！工廠卻困擾了

三位大叔在老舊廠房裡直播，推廣洗滌產品。他們沒有流暢的帶貨話術，在直播間現學現賣，略顯手足無措，卻意外收穫10萬粉絲捧場...

大翻車！他海邊公主抱下秒失手 女友「倒頭栽」慘摔、手機沉大海

公主抱變公主摔！近日大陸流傳1段影片，廣東有對情侶於海邊約會，男生趁女友專注看手機時，偷偷從後欲公主抱對方，盼製造浪漫小情趣，沒料到男生失手把女友「倒豎蔥」後，再雙雙摔倒在地，女友左邊身被海水沾濕，手機還掉在海中不見。影片引來網友爆笑，大呼男生一定難哄回女友，「女友要變臉了，很好的報廢一個手機，還摔了一跤衣服頭髮都濕了，不作不會死，還要光腳回家，代入想想真的很氣了」。

UNIQLO掐脖拖行抓錯賊！女賣場喊痛驚嚇掉淚

UNIQLO數日前在賣場上誤會一名當地女性消費者偷竊衣物，掐脖方式拖行該名女客人到收銀台，才驚覺該名女性已買單，女子在賣場上驚嚇掉淚的畫面被網友上傳至微博，引起大陸網友群起公憤，直喊：「UNIQLO退出中國」。

台人都喜歡吃辣條？陸生來台發現不一樣 她列9項「假生活資訊」

兩岸交換生再次啟動後，一名陸籍女交換生來台，發現自己所得到的一些資訊不是真的或是老舊...

14 歲戴假牙！少年 2 個壞習慣致滿口爛牙 臼齒慘拔掉 1 原因要裝假牙

保持口腔清潔相當重要的，否則牙齒爛掉拔除后要換假牙了。大陸有1名14歲少年因牙痛到牙醫看診，被發現滿口爛牙，須拔去2顆牙齒並換上假牙，牙醫驚訝為何他年紀輕輕蛀牙情況相當嚴重，原來是因少年的2個壞習慣所造成，他每天以碳酸飲料如汽水代水喝，1天可以喝3罐，牙齒漸漸被腐蝕，由於他感到口腔不舒服，每次刷牙變得相當馬虎隨便，結果2大惡習造成惡性循環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦