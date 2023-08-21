飯店內洗澡愈洗愈臭？女驚覺花灑有恐怖兩團異物 還沖過嘴巴

陸媒《大江新聞》近日報導一名馬姓女子入住江蘇杭州市一家飯店時，在洗澡時突然覺得愈洗愈臭，抬頭一看，才赫然發現事出有因，飯店浴室的花灑上竟留有兩團疑似已乾硬黏著的糞便，讓她在頻頻作噁的同時，意識到還曾用花灑傾洩而下的水洗過嘴巴。

馬姓女子遭遇這般噁心情事後，向飯店經理客訴，原本飯店已承諾當晚房錢免付，但因發現女子已沖洗過內褲，被疑整起事件似乎是自導自演，且對方還因此索求10萬元人民幣（約43萬9000元台幣），覺得對方在敲詐勒索。

女子表示，的確洗過褲子，但並非是在浴室內洗的，且糞便似乎已乾，應是上一位客人留下的。她並進一步說：「這個廁所我女兒小便過，但是當天說是沒有大便過，而且洗澡區域沒人進去過，我覺得應該是上一個客人留下的，酒店都沒有檢查過，我現在要求媒體曝光酒店，然後賠禮道歉，不需要賠償。」

女子解釋，由於近日家中空調已壞，夏天燥熱難耐下，與家人便以234元人民幣(約1027元台幣）入住自宅附近的公寓式飯店。隨後在房間廁所洗澡時發生一件讓她無法接受的事情：「我打開手持花灑洗臉，還沖了嘴巴，當時覺得水的味道很臭，愈沖愈覺得味道特別重，我一看花灑上面都是大便。」

從女子提供攝得的花灑照片上，明顯看出花灑噴頭上黏著兩團硬幣大小般的糞便，由於糞便已乾，看起來就像是兩塊黑色異物。

圖擷自陸媒《大江新聞》

飯店經理為此向前一名住客詢問住房經過：「他說和朋友待了差不多四、五個小時，當時還和我們說提前退房能不能退點錢，我還說退不了。肯定上過廁所，有沒有進浴室這個我沒問。」飯店清潔人員則表示，浴室間包括花灑、排水孔和玻璃皆有擦拭乾淨，並未如馬姓女子發現的那般黏有異物。

由於飯店與女子兩方各執一詞，女子還要求可驗DNA，但拒絕驗自己的糞便，在退房之際，還帶走了飯店花灑的關鍵物品，並向媒體投訴，同時撥打大陸的「12345」政務服務熱線反映此事，打算走上司法一途提告該家飯店。